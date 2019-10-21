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首份胡润全球独角兽榜发布！蚂蚁金服、大疆、网易云音乐等上榜

2019-10-21 14:39:35来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月21日消息 今日，胡润研究院发布了首份《2019胡润全球独角兽榜》（Hurun Global Unicorn List 2019），全球估值10亿美元以上的科技初创企业排名，上榜企业创办不超过10年，获得过私募投资且未上市。这是胡润研究院继六次发布中国独角兽季度指数后，首次发布全球独角兽榜。

胡润研究院指出，截至2019年6月30日，现全球有494家独角兽企业，分布在24个国家的118个城市。它们平均成立于7年前，平均估值239亿人民币，总估值11.8万亿人民币。蚂蚁金服、字节跳动、滴滴出行、Infor、JUUL Labs、陆金所、爱彼迎、SpaceX、WeWork、Stripe为全球独角兽前十名。另有快手（14位）、大疆（15位）、网易云音乐（224位）等中国公司上榜。

全球独角兽公司仅分布在全球24个国家的118个城市。中国超过美国，以206比203领先，中美两国拥有世界80%以上独角兽公司。欧洲有35家独角兽公司。印度和英国则分列三、四位。

按城市排名，北京以82家位列第一位，领先于旧金山的55家，上海47家排名第三，纽约25家排名第四，杭州以19家进入前五，深圳18家排名第六，南京以12家排名第七。

《2019胡润全球独角兽榜》前五十位：

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关键词：蚂蚁金服大疆网易云音乐

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