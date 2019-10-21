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号称最省钱天猫双11来了：省下500亿，花呗免息24期，附上省钱公式加日历表

2019-10-21 15:07:53来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月21日消息 今天，2019天猫双11全球狂欢节启动发布会举行，天猫总裁、淘宝总裁蒋凡宣布：11月11日当天，来自全世界20万品牌的天猫官方旗舰店将集体推出史上最大折扣，为用户节省至少500亿。

▲天猫淘宝总裁蒋凡

“买得更好，买得更省”是今年天猫双11定下的基调。参与2019天猫双11折扣的商品超过1000万款，其中超过100万款为首次发布的新品。

现场信息显示：赶在天猫双11之前，香奈儿、Michael Kors、Acne Studios等20多家全球奢侈品牌集中赶来天猫开官方旗舰店，今年天猫双11期间，以官方身份参与天猫双11的奢侈品牌达到93个。

国际品牌比如，苹果、华为、海蓝之谜、戴森、沃尔沃汽车、茅台都把年度重磅新品和“硬通货”商品放到天猫双11发售。超过50%的美妆大牌甚至打破惯例，把一年中最受关注的圣诞礼盒，提前到天猫双11发布。包括兰蔻、SK-II、YSL、纪梵希、资生堂在内的215个大牌，还为天猫双11专门定制了241款专属商品。

20万天猫官方旗舰店将在11月11日当天集体推出史上最大折扣，同时花呗分期最高免息期数达到24期。

今年天猫双11的玩法只有一点：简单。10月21日零点，商品预售启动，消费者支付一笔定金，就可以用折扣价锁定喜爱的热销商品，上不封顶的购物津贴、购物券和红包也开始陆续发放。11月1日起，不同主题的爆款清单则陆续推出。

在过去的两年中，淘宝新增用户超过2亿，其中超过70%来自下沉市场。

据阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇也曾介绍，阿里巴巴数字经济体的用户规模已经达到9.6亿。

天猫双11主场：点此链接

10月21日起，天猫双11全球狂欢节超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1111元、每日三次，另外还有订阅、签到、购后奖励、拼手气、分享开宝箱、愿望清单等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备双11剁手的朋友千万不要错过。

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关键词：双11天猫阿里淘宝

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