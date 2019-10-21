高手在民间：网友晒母亲手绘《塞尔达传说：荒野之息》地图

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IT之家10月21日消息 《塞尔达传说：荒野之息》的人气颇高，有日本网友近日在推特上晒出了其母亲手绘的《塞尔达传说：荒野之息》大地图。这张地图内容十分丰富，玩家在游戏中所遇到的克洛格、独眼巨人、神庙等在这张手绘版的大地图中均有体现。
据这位名叫はじめるめる的网友表示，母亲亲手绘制的这张大地图可以说是“恶魔的产物”，就连曾绘制出《大日本沿海舆地全图》的伊能忠敬都要为之惊叹。该名网友还特地拿了游戏卡带盒作为参考来体现这张手绘地图之大。
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