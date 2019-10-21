小米双11狂欢开启：22天超长淘宝直播，优惠多多

一年中最火爆的双11促销狂潮来了，小米公司将在10月20日到11月11日，举办一场连续22天的超长淘宝直播，每天24小时不断电，为消费者提供最前沿的产品信息，值得一提的是，直播过程中，每10分钟抽送价值299元的小米小爱音箱Pro。

据悉，小米还将在淘宝直播中揭晓双11的各类产品预定优惠信息。其中, Redmi K20 Pro尊享版预售，支付尾款立省200元，前5000名预定赠小米原装手机壳；Redmi Note 7预售立省50元，前5000名预定赠18W快充头。小米RedmiBook14吋锐龙版R58G256GB原价3499元，预定到手价2999元；米家空气净化器Pro H原价1699元，预定到手价1599元；小米净水器600G原价2499元，预定到手价1699元。此外还有小米小爱触屏音箱、小米路由器Pro等数十款产品参与，优惠力度空前。

双11预定将从10月21日持续到10月31日，渠道包括小米商城，还是京东、天猫、苏宁等电商平台的小米官方旗舰店等。

10月21日0点，小米商城将开启订金预售，手机、电视、笔记本、智能品类享订金优惠，最高100元抵2500元。小米9 SE 6GB+64GB、6GB+128GB订金100元抵300元；小米电视4S 75英寸，订金100元最高抵2500元；笔记本RedmiBook 14锐龙版订金100元最高抵500元；米家客厅吸顶灯，定金20元抵70元。

此外，10月21日到10月31日每天上午10点，来小米商城APP即可参与抢小米神券活动，最高可赢取1111元大额优惠券。10月28日起，在小米商城APP签到，还能赢取现金红包、爆品实物抵扣券等多种好礼。

在京东，关注小米京东自营旗舰店，进店即可参与新品Redmi8抽奖有礼活动，有机会赢得黑鲨蓝牙耳机、小米无线鼠标、移动电源等好礼；购买新品手机，即可参与购机抽奖活动，有机会赢新品手机、平衡车等大奖。此外，还有Redmi K20 Pro最高直降300元、Redmi Note7 Pro立省200元、小米9最高特惠500元、笔记本新品预定立省400元、平衡车预订立省500元、路由器预订立省200元等特惠活动。

除了线上的多样玩法以外，小米的线下门店也开启了独特的双十一。从11月1日开始，来门店购物就有机会获得精美帆布袋等好礼。同时，11月1日至10日，30家小米之家也将与小米商城打通，开启直播。小米商城所发优惠券也可以在小米之家使用。

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