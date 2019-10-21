早教连锁机构爱乐乐享大规模关店

近日，爱乐乐享官方网站发布了致会员家长的一封信，创始人任重首次对多家直营店突然倒闭的事情进行官方回应，称由于3月以来的外部经济形势、重庆盟商中心倒闭带来品牌负面影响等原因，爱乐乐享运营举步维艰，每个月都要亏上百万，并表示“不会跑路”，正在想办法解决会员上课问题。同时，爱乐乐享北京朝阳区大悦城店上百位会员家长，来到店门口进行维权。

猎云网赶到现场时发现，爱乐乐享朝阳区大悦城店已空无一人，大门紧闭。但店内一应设施完备，墙上甚至还悬挂着十周年店庆的标语，玻璃门上却被贴上了带有“大悦公寓管理处秩序维护部”字样的封条。

同样醒目的是维权微信群二维码，以及物业贴出的关于解除租赁合同的公函。公函中指出环球爱乐（北京）教育咨询有限公司（爱乐乐享朝阳区大悦城店所属公司，系智童启德（北京）教育科技有限公司全资子公司），已拖欠租金一月有余，且于2019年10月17日无故停业，导致顾客无法正常上课且向物业投诉维权，视其违约情况，将单方面解除合同。

倒闭问题早有征兆

企查查上显示，爱乐乐享（智童启德（北京）教育科技有限公司）建立于2014年，是一家专注于0-6岁幼儿教育的连锁培训机构，致力于提供音乐、体育、绘画、英语、趣味厨艺、游泳等幼儿早期兴趣培养，其法人代表为任重，全国拥有150余家门店，曾于2018年12月获得老鹰基金投资。目前已存在自身风险16条，其中发生在2019年，由于服务合同纠纷成为被告的有5起，诉求是要求爱乐乐享退还预付课程费用。

据了解，自今年4月开始，爱乐乐享就被曝出重庆、成都等多个地区门店相继关闭，并出现拖欠员工工资，家长退费遭遇高额手续费，甚至拒绝退费等行为。8月后，其总部所在的北京地区，通州万达中心店、丰台大峡谷店等也由于租金问题关闭。10月16日朝阳大悦城店也发布通知将暂停营业，并于当日下午3点清退了员工和学员。

“孩子8个月了，需要上早教课，家附近就有两家选择，上完体验课我决定选择爱乐乐享。10月份才刚交了13000元买了60节课，一节课都没上呢，突然就被通知爱乐乐享关门了，还有很多宝妈当时交了几百节课的钱。”爱乐乐享朝阳区大悦城店会员家长汪女士对猎云网说，“现在我所在的维权群人数已经满了，达到500人了。”

早教行业成跑路倒闭重灾区，创业者艰难，消费者委屈

自今年年初，早教行业频频出现机构倒闭、跑路事件。据媒体公开披露的消息，其中包括凯瑞宝贝、欧拉早教、馨哈早教、盒子菲儿、花园宝宝等。

从目前倒闭的早教机构来看，目前多分布于一二线城市，以北京、上海等地为主。大部分为加盟连锁品牌，有多家店面、年费制，品牌口碑并不差，且已成立多年。导致倒闭的原因，多是经营不善资金链断裂、盲目扩张，以及店面转让出现股权纠纷等。

在机构出现问题时，大部分创始人都如任重所说，“始终相信，这次危机和以前的一样”，一定能渡过难关并转好。因此机构在倒闭、跑路前，基本都出现通过打折、赠课等促销手段，再“圈一波钱”的行为，但都未能挽回败局，最终导致家长四处维权无门、员工集体仲裁讨要薪资等，为行业带来不良影响。

自去年进入寒冬，外部经济环境紧张时，便有投资人提醒业者，当前经济形势、背景环境复杂，教育培训机构一旦出现问题，大部分不能如以往平安渡过，创始不应再抱侥幸心理，需要谨慎处理，及时关闭有问题门店，良好处理消费者问题，断臂求生。然而现实是，很少有机构愿意适时放弃多年经营取得的骄人成绩。

机构倒闭后，创始人的解决办法通常有跑路，以及通过低价、免费转让店面，联系其他品牌机构接手用户、完成剩余课时，按合同登记退款等方式处理，选择后者的创业者，想来也面对极大艰难和“委屈求全”。

但即使如此，消费者也并不该成为业者创业失败的无辜受难者，大部分消费者并不能接受这种解决方案。他们在选择前，通常都进行了对比。多数消费者并不满意机构无奈之下选择的委托机构，或者担心委托机构是否将自己当“亲用户”对待。选择退费的消费者则认为流程不合理，“退费情况出现，是因为他们自身原因导致，他们是违约方，为什么要按合同扣除我们大额手续费，让我们付出代价。”爱乐乐享会员王女士表示。

对此，相关律师也表示商家的确存在违法行为。根据我国《合同法》和《消费者权益保护法》，商家因为经营不善或者拖欠房租等自身原因闭店，无法继续履行合同，应该自行承担违约责任。

行业竞争加剧，考验品牌长续经营能力

20世纪末，早教理念传入中国，红黄蓝等大量中国本土早教机构崛起，美吉姆、金宝贝等国际品牌也先后进入中国，并获得快速发展。

近来来，消费升级、政策支持等因素，更让早教行业获得了“爆发”式的发展。据2018年《中国早教蓝皮书》显示，2017年我国早教市场规模已破2000亿，预计2020年将达3000亿元。

现阶段，市场上早教品牌众多，多以连锁加盟形式进行规模化、提高市场份额、推广品牌，运营管理较难，市场竞争加剧，获客成本日益高涨，很多机构为获客，不计成本的进行低价促销、补贴用户。一二线城市流量红利逐渐消失，下沉市场成为早教机构主流选择。

然而，市场竞争中，头部机构更具优势。“早教行业课程差异化并不大，行业壁垒主要体现在品牌知名度、管理运营服务层面，头部品牌经过多年连锁加盟管理摸索，已经形成一定的标准化，而中小品牌则缺乏这方面的经验和能力。”业者表示。

另外，随着促进行业规范政策的不断出台，机构运营需要投入更多成本，许多不合规的机构倒闭，但行业内仍缺少办学资质认证等政策法规。而大部分早教品牌采用预收款模式经营也备受诟病，预收款保证机构拥有良好现金流同时，也埋下了隐患。通常早教机构，需要三、四百万元的单店投入，用户生命周期较短，在保证后续稳定招生的情况下，仍需3-4年时间才能收回成本。机构往往将预收款投入扩张，一旦经营不善，资金链很容易出现问题。