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腾讯主要创始人陈一丹基金会捐7500万元，设教育大奖

2019-10-16 14:54:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据腾讯官方消息，由腾讯主要创始人陈一丹发起的陈一丹基金会牵手中国教师发展基金会，设立了“教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖”。目的就是为了——肯定一线教师的教学成就、鼓励大学生创新创业。

这三个奖项均由陈一丹基金会资助，并与中国教师发展基金会合作组建“奖励委员会”，共同负责捐赠资金的管理。

从今年开始的5年内，陈一丹基金会将每年捐赠1500万用于奖励，总额7500万。而每个奖项的评选条件和奖励方式都不尽相同。比如，”教学大师奖、杰出教学奖”主要用来表彰那些在人才培养方面取得突出成绩的一线高校教师，每年奖励5-10人。教学大师奖每人奖励150万元，杰出教学奖每人奖励100万元。“创新创业英才奖”则主要用来表彰在创新创业上成绩优越的大学生，每年奖励10人，每人以资助或支持创业的形式奖励50万元。

昨天，首届“教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖”在杭州正式颁发。一共16位师生荣获了此次的奖项，他们分别是——

  • 教学大师奖：清华大学姚期智院士

  • 杰出教学奖：北京大学黄如、复旦大学闻玉梅、南京大学卢德馨、浙江大学吴晓波和西安交通大学何雅玲等5人

  • 创新创业英才奖：北京航空航天大学陈震和李琛、北京理工大学倪俊和史晓刚、南京大学刘靖康、东南大学周全、浙江大学白云峰和李响、华南理工大学陈第和西北工业大学杨中光等10人

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关键词：腾讯教育

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