腾讯主要创始人陈一丹基金会捐7500万元，设教育大奖

据腾讯官方消息，由腾讯主要创始人陈一丹发起的陈一丹基金会牵手中国教师发展基金会，设立了“教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖”。目的就是为了——肯定一线教师的教学成就、鼓励大学生创新创业。

这三个奖项均由陈一丹基金会资助，并与中国教师发展基金会合作组建“奖励委员会”，共同负责捐赠资金的管理。

从今年开始的5年内，陈一丹基金会将每年捐赠1500万用于奖励，总额7500万。而每个奖项的评选条件和奖励方式都不尽相同。比如，”教学大师奖、杰出教学奖”主要用来表彰那些在人才培养方面取得突出成绩的一线高校教师，每年奖励5-10人。教学大师奖每人奖励150万元，杰出教学奖每人奖励100万元。“创新创业英才奖”则主要用来表彰在创新创业上成绩优越的大学生，每年奖励10人，每人以资助或支持创业的形式奖励50万元。

昨天，首届“教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖”在杭州正式颁发。一共16位师生荣获了此次的奖项，他们分别是——