锤子坚果R1获得Smartisan OS 6.7.2.1_TNT更新

IT之家10月21日消息 今年5月份，锤子坚果R1手机开启推送Smartisan OS 6.7.0更新，新增大爆炸热词卡片功能等，TNT大屏幕操作系统新增支持部分电磁触控屏使用2048级压感笔。现在在此基础上，坚果R1手机推出了Smartisan OS 6.7.2.1_TNT更新，更新Google安全补丁，修复了输入法偶现云联想功能异常的问题，偶现语音搜索联系人准确度低的问题，其他Bug若干，增强了系统稳定性。

坚果手机官方近期在微博正式宣布，坚果手机2019新品发布会将于10月31日19:30在北京工业大学奥林匹克体育馆举行，坚果Pro 3手机也将正式亮相。

坚果R1搭载高通骁龙845处理器，采用6.17英寸显示屏，长宽比为18.7:9，屏占比84%，分辨率为2242x1080，对比度1500:1，覆盖100% P3色域。存储配置方面，该机搭载6GB/8GB内存，支持64GB、128GB和最高1TB存储。支持人脸解锁和指纹解锁。

摄像头方面，该机后置1200万像素+2000万像素双摄像头，其传感器分别为为索尼IMX363和IMX350，光圈分别为f/1.8和f/1.75，支持Arcsoft专业虚化算法，支持原生降噪，支持光学防抖和电子防抖。该机前置摄像头为2400万像素，支持AI实时美颜。

电池方面，该机的电池容量为3600mAh，支持QC 4.0快充技术，支持10W快速无线充电。