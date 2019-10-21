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《绝地求生》官方解读第五赛季更新内容：自带倍镜WIN94“真香”

2019-10-21 17:36:24来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月21日消息 随着《绝地求生》迎来第五赛季，官方也在新赛季更新中加入更多新内容。今日《绝地求生》管饭高就通过微博对全新的第五赛季更新内容作了分析，一起来看一下吧。

新增黄金肌肉跑车，每场游戏仅此一辆。

死亡赛道

地图上新增了各种标志性的雕塑、标志以及各式各样的跳跃车道与坡道，喜欢飙车的玩家有福了。

加入自动贩卖机机制

沙漠地图新增贩卖机，玩家可以在贩卖机上获得饮料或止痛药等补给。官方表示有一定几率会一次性爆出大量饮料。

投掷补给

玩家点按F3键可让其他队友知道所需物品是什么，同时玩家角色头上会显示特定图标，队友只需按下“F”键即可投掷道具。


投掷武器

近战武器可投掷：玩家可按住鼠标右键瞄准后再点击鼠标左键即可投掷出去，同时玩家现可携带多个近战武器。

WIN94自带2.7倍镜


沙漠地图调整：

增加了远距离战斗的枪械与高倍镜的生成率，更符合地图作战风格。

突击步枪：12%↑

精确射手步枪：29%↑

狙击枪：42%↑

WIN94：30%↑

瞄准镜：18%↑

头盔、背包与背心等防具生成率小幅提高。

手枪生成率降低31%。

新增生存通行证：废土

玩家可在游戏中找到神秘收藏品，打开特殊纸板箱可以获得三种不同的物体之一。


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关键词：《绝地求生》PUBG

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