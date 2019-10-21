赵明：荣耀V30将于11月发布，真正全国通、全网通5G手机，支持SA/NSA

IT之家10月21日消息 荣耀总裁赵明在第六届世界互联网大会“网络文化与青年”论坛上发表了题为《5G时代，青年拖着世界向前走》的主题演讲，他指出，随着5G SA网络的大规模部署，5G的超高网速将会叠加超低时延、超大连接，年轻人的5G场景创新将会出现井喷。赵明在此后接受媒体采访时透露，荣耀将在下个月发布首款5G手机V30，支持NSA和SA，并将带来更多5G场景应用。

据了解，明年5G SA网络将大规模部署，但目前市面上大多数5G手机，都是只支持“4G核心+5G基站“的5G NSA手机，仅支持NSA模式手机在SA网络覆盖的地区将无法使用5G信号。不止如此，由于频道的局限，对于广阔的旅游景区、偏远的乡村地区，可能也会无法接入。

目前，只有华为和荣耀的5G手机可以同时支持SA和NSA网络，在国内有5G网络的任何地方均可顺利接入。相对来说，仅支持NSA的单模5G手机则是只在部分区域能连接5G网络的局部通。即将发布的荣耀V30将支持NSA和SA双模6频段，无论是在今年还是明年，城市或者乡村，工作或者旅游，都可以顺利地接入5G网络。

此前，在华为5G实验室，荣耀已经展示过荣耀V30全系5G的实力。荣耀V30将搭载麒麟990系列芯片，该芯片拥有目前最先进的5G技术，率先同时支持NSA/SA双架构和TDD/FDD。麒麟990 5G芯片是基于7nm和EUV工艺的5G SoC，是业内最小的5G手机芯片方案，其基于内置5G基带技术，无需外挂5G芯片就能实现5G网络。

在10月1日国庆当天，荣耀V30首次实现了通过5G手机直播国庆盛况。据行业消息显示，为了保证荣耀V30的5G使用体验，荣耀对产品进行了上百万次网络模拟测试，包括20余种5G商用国家网络环境和全场景模拟测试，保障荣耀V30在5G网络下更稳定的使用。

赵明表示，荣耀V30不抢5G噱头追求真正极致的5G体验，除了快，还有更多5G场景体验，为年轻人打造的综合的5G解决方案，

赵明称，荣耀中高端手机毫无疑问肯定都是以5G为主。另外会根据各个档位的消费者需求去定义，去看一下各个档位。

赵明称，明年中国市场保守预估市场有一亿部5G手机，差不多占中国手机总销量1/3。这1/3的客户以中高端用户为主，他们也愿意为5G的服务付更多的钱，未来谁的网络好和整体体验好，谁就能够赢得更多的5G用户。

当前，作为5G行业领军企业，华为5G专利在全球占比超过20%。华为和荣耀已经率先构建起5G规模商用能力。即将发布的荣耀V30是荣耀的下一代旗舰机型，也是荣耀进军5G市场的先行军，在传统5G手机性能的基础上，将用更多创新性的5G场景体验引发消费者的期待。