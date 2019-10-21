浦梅铁路最长隧道：莲花山隧道顺利贯通

据中国铁路消息，2019年10月18日10时18分，随着一声沉闷的炮响，分别从建宁县和宁化县相向施工的中铁十七局集团两支建设队伍在浦梅铁路控制性工程——莲花山隧道中成功会合，标志着莲花山隧道全线顺利贯通，为浦梅铁路按期开通打下坚实基础。

浦梅铁路建宁至冠豸山段正线全长162公里，是连接赣瑞龙铁路、昌福铁路、合福铁路的重要干线，是沟通长三角地区、八闽地区、珠三角地区的重要交通工程。

浦梅铁路莲花山隧道全长10497米，最大埋深380米，连接福建闽西老区建宁县和宁化县，该隧道是浦梅铁路中长度最长、施工条件最为复杂的控制性工程。

浦梅铁路途经福建省三明市建宁县、宁化县、清流县和龙岩市连城县，这四个县是福建省重点扶贫工作开发县，也是工农红军反围剿的革命老区，沿线矿产、旅游、绿色食品和药材等资源十分丰富。浦梅铁路建宁至冠豸山段建成后，将与赣瑞龙、龙漳铁路、福厦铁路、昌福铁路形成闭环，扩大环闽动车圈的辐射范围，将闽西北革命老区纳入环闽铁路通道，结束宁化、清流等闽西北革命老区没有铁路的历史，大大方便民众出行，拉动区域发展，进一步带动福建西部山区，特别是革命老区的经济社会发展，带领老区人民走上发展的快车道。