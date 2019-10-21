28.07亿人次！中国铁路公布2019前三季度铁路客货运量

据中国铁路发布，今年前三季度，全国铁路旅客发送量完成28.07亿人次，同比增加2.4亿人次、增长9.4％；全国铁路货物发送量完成31.54亿吨，同比增加1.81亿吨、增长6.1％，为经济社会发展提供了可靠的运输保障。

客运成绩单

铁路部门实施“一季一图”，动态优化客车开行结构，客运产品供给不断优化，组织成贵铁路乐山至宜宾段、京雄城际铁路北京西至大兴机场段开通运营以及南广高铁、南昆铁路、兰新高铁哈密至乌鲁木齐段优化运行图，新投用复兴号264组，其中时速160公里动力集中型动车组达84组，带动了产品供给能力和质量同步提升。

28.07亿人次

1月至9月，全国铁路旅客发送量完成28.07亿人次，同比增加2.4亿人次、增长9.4％。

日均开行旅客列车8538列，同比增加967列，其中动车组占比达71.6％。动车组中复兴号列车占比达12％，高铁主力军作用日益凸显，复兴号品牌影响不断扩大。

铁路部门坚持以市场为导向，落实高铁“一日一图”，实施42条线路管内票价折扣浮动，高铁客流实现快速增长。

17.34亿人次

前三季度，动车组列车发送旅客17.34亿人次，同比增长15.3％；占全路客运量的63.2％，同比提高了3.7个百分点。

春运暑运及小长假等客运关键节点客流屡创新高。通过深化“一日一图”运力调配机制，铁路部门采取动车重联、用好高峰线等措施，千方百计挖掘运能潜力，更好满足了客流饱满时段旅客出行需求。



高峰图较周末图、日常图客座能力分别提高6.8％和13.3％，春运暑运及小长假客运量均创历年同期新高。今年暑运62天，全国铁路日均开行客车8959列，同比增加1080列；其中有51天单日旅客发送量都超过1100万人次，暑运最高峰日旅客发送量、旅客发送总量等均刷新历史纪录。

铁路部门提升运输服务品质，努力实现让旅客出行更美好的目标。

电子客票扩大试点顺利实施，海南环岛高铁、沪宁城际铁路、昆大丽高铁等线路3929.8万人次实现无纸化出行；在全面实施候补购票基础上，优化候补购票策略，进一步提升了候补购票成功率，累计接受候补订单4742.1万笔，兑现成功率达66.9％；研究优化适合老年人、儿童的购票配票策略，为特殊群体提供了更加精细化的服务；上线同车次接续购票服务，累计发售接续车票202.9万张，为旅客出行提供了更多选择；改进高铁餐饮服务，推出特产预订和自营餐服务，累计完成订餐252.3万单；推进普速站车达标提质，研究制定了20项举措。

货运成绩单

货运方面，围绕今年全年货运增量目标，铁路部门聚焦重点区域、通道和品类，全力开展货运增量行动，保持了货运量的稳定增长。

31.54亿吨

前三季度，全国铁路货物发送量完成31.54亿吨，同比增加1.81亿吨、增长6.1％。

国家铁路日均装车15.02万车，同比增长7％，增长势头良好。二季度以来，全路日均装车逐月逐季增加，其中二季度日均装车15.05万车、三季度日均装车15.53万车，依次环比增加5812车和4792车。特别是“三保三增”攻坚战打响以来，全路装车进一步增加，9月日均装车达15.92万车、同比增长7.4％，环比增长4.2％，创全路月度装车历史新高。



重点品类和区域较快增长。前三季度，铁路煤炭运量完成13.24亿吨、同比增长3.6％，其中瓦日线、唐呼线、陕煤、疆煤运量分别增长44.7％、63.8％、8.7％、36.8％；四大类冶炼物资完成6.68亿吨、同比增长10.6％，主要港口疏港矿石运量同比增长7.8％；集装箱、商品汽车、冷链物流运量分别增长31.2％、8.7％、31.7％。

铁路部门制定中欧班列高质量发展指标评价体系，组织召开中欧班列运输协调以及运输联合工作组会议，加强日常精细化运输组织，增加开行数量。

52.6万标准箱

前三季度，中欧班列累计发送52.6万标准箱，同比增长44％，回程占去程比例为83％，较去年同期提升14个百分点；去程重箱率达99％，较去年同期提升8个百分点；综合重箱率93％，较去年同期提升9个百分点。

铁路部门认真贯彻落实中央减税降费部署，先后下浮铁路货物运价，调整部分货运杂费，降低专用线代运代维费和自备货车机车检修费，合计全年降低社会物流成本约70亿元。