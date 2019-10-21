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国外网友评价谷歌Pixel 4/XL：本来想买，一看外观当即打消念头

2019-10-21 21:44:57来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月21日消息 据Android Central消息，不久前，谷歌正式推出了Pixel 4和4 XL，为所有用户打开了大门，让他们有机会体验该公司“最新、最伟大的旗舰产品”。

Android Central表示，谷歌Pixel 4系列优点很多，比如都配备骁龙855处理器、6GB内存、出色的多摄像头等等，但是其电池容量一度“劝退”部分用户，同时也让那些准备入手的消费者感到担忧。

Android Central在自家社区做了个调查，调查的内容是“你认为谷歌Pixel 4是失败的吗？”不幸的是，社区大部分消费者对谷歌Pixel 4系列的外观及价格不好看。

以下为Android Central摘选的部分网友评论

网友@slave ：“先不说别的，这‘令人抓狂’的上下边框简直太愚蠢了，为什么谷歌做的Pixel 4系列手机这么糟糕呢？我的意思是，800美元的价格，你就该推出与之相配的手机。Pixel粉丝：我们需要指纹识别，谷歌：好的，我取消了指纹识别，换上了有争议的面部识别；Pixel粉丝：我们需要大电池，谷歌：好的，2800mAh和3700mAh奉上。”

网友@J Dubbs ：“我觉得谷歌做Pixel系列就是为了好玩，他们并不指望Pixel系列能带来多大的利润，我甚至怀疑这是谷歌的一种广告营销策略，目的是为了让谷歌这个名字与谷歌旗下的其他产品关联起来。谷歌Pixel是小众手机，我认为它永远都是小众手机...”

网友@Elky64：“我媳妇有一个相当新的Pixel 2XL，我之前还在考虑要不要入手一个Pixel系列手机。但是当我看到Pixel 4系列的外观时，我当即打消了这个念头，用1000加元买一个64G的手机，那我真的是疯了。”

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关键词：谷歌Pixel 4

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