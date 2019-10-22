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DxOMARK公布谷歌Pixel 4相机得分：总分112，位列第8

2019-10-22 6:43:43来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月22日消息 近日，DxOMARK官方正式公布了谷歌Pixel 4手机的相机得分，总分为112分，排在第八位；其中拍照得分为117分，视频得分为101分。此外，前置摄像头为92分。

据DxOMARK介绍称，谷歌Pixel 4手机在静态图像方面比前款手机大有进步：在大多数领域都有显著的改进，变焦镜头的质量也明显提升了。但是由于谷歌Pixel 4手机缺少超广角镜头和ToF传感器，与广角和散景测试环节中的三摄和四摄手机相比，这些不足迫使该谷歌手机处于劣势，拉低了其总体排名。

官方称在照片方面，它的曝光度大致准确，在对比场景中呈现了良好的阴影细节，并且拍出了我们所见过最好的色彩之一。准确的肤色呈现是该手机独具的色彩优势，通常白皙肤色的高光位控制得不错，饱和度很好，白平衡也相当悦目。

DxOMARK总结表示，谷歌Pixel 4手机采用了双摄像头配置之后，跃身为变焦性能最好的摄像头之一。在静止图像的其他大多数领域里，该摄像头的表现也相当出色，在视频方面更与最佳手机并列冠军，其动态影像在色彩、噪点和伪像方面都取得了出色的成绩。但是，如果想要更进一步，则需要添加第三个超广角摄像头和专用的ToF传感器进行散景拍摄。

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关键词：谷歌Pixel 4

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