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《和平精英》今日更新奇趣派对版本：淘汰回放功能加入，UZI可装配瞄具

2019-10-22 6:50:53来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月22日消息 今日上午8:00，《和平精英》将更新“奇趣派对”版本。据悉，本次更新为不停机且非强制更新，版本为V1.4.6，iOS安装包大小为3.4G，需要预留6G或以上空间，安卓安装包大小为1.63G，需要预留6G或以上空间。

淘汰回放功能

战斗内，己方队伍全部被淘汰后，在结算界面可以查看自己被淘汰前的视频片段，便于玩家了解自己被淘汰的全过程。《和平精英》官方表示，目前该功能仅在部分机型中开放，需要在基础设置中开启，未来将逐步开放更多机型。

创意工坊-新玩法

  • 创意工坊-火力对决

在经典竞赛基础上，增加飞行载具直升机体验陆空作战，并可以使用通讯塔召回被淘汰的队友。

  • 火力对决重火力武器：RPG-7火箭筒、M3E1-A导弹、M134重机枪、短管榴弹发射器、M79和MGL榴弹发射器。

经典模式-体验优化

  • UZI冲锋枪新增上部导轨，可支持装配瞄具：红点瞄准镜和全息瞄准镜；

  • 十字弩新增弹道轨迹特效；

  • 经典载具-越野车和轿车模型全新升级；

  • 水陆两栖装甲车优化：当车上已有玩家时，只有队友可以上车，其他队伍的玩家无法再上车；

  • 玩家可以在移动过程中使用药品，药品包括：急救包、止痛药、能量饮料、绷带、全能医疗箱、肾上腺素，使用过程中移动速度会下降；

  • 当玩家使用绷带回复血量时，绷带可以自动连续使用；

  • 经典模式海岛地图中，新增音乐盒功能，在某些房间中会出现音乐盒，玩家靠近后可点击播放按钮聆听音乐；

  • 优化了燃烧瓶火焰粒子特效表现；

  • 优化了破片手榴弹在不同材质表面上的爆炸特效；

  • 经典模式全地图内，新增玩家待机动作，如雪地地图待机时发抖动作；该待机动作在战斗内仅自己和队友可见；

  • 优化了左侧探头角度；

  • 当队友开火时，队友列表生命值上方新增开火icon显示；

  • 优化淘汰敌人时的icon显示；

  • 优化了小地图外的队友位置标记，当队友不在小地图范围内时，可以更清楚指示队友所在位置的方向；

  • 优化了受击等导致健康值减少时的屏幕特效表现；

  • 战斗内的语音对讲模式，点击“语音”按钮时新增提示音效，便于玩家确认已成功开启对讲模式；

  • 经典模式四人组队情况下，当队伍人数保持2人及以上时，战斗内上飞机前新增了小队集结动画展示；

  • 经典模式战斗结算展示场景优化。

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关键词：和平精英PUBG绝地求生

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