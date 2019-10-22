《和平精英》今日更新奇趣派对版本：淘汰回放功能加入，UZI可装配瞄具

IT之家10月22日消息 今日上午8:00，《和平精英》将更新“奇趣派对”版本。据悉，本次更新为不停机且非强制更新，版本为V1.4.6，iOS安装包大小为3.4G，需要预留6G或以上空间，安卓安装包大小为1.63G，需要预留6G或以上空间。

淘汰回放功能

战斗内，己方队伍全部被淘汰后，在结算界面可以查看自己被淘汰前的视频片段，便于玩家了解自己被淘汰的全过程。《和平精英》官方表示，目前该功能仅在部分机型中开放，需要在基础设置中开启，未来将逐步开放更多机型。

创意工坊-新玩法

创意工坊-火力对决

在经典竞赛基础上，增加飞行载具直升机体验陆空作战，并可以使用通讯塔召回被淘汰的队友。

火力对决重火力武器：RPG-7火箭筒、M3E1-A导弹、M134重机枪、短管榴弹发射器、M79和MGL榴弹发射器。

经典模式-体验优化