神还原！外国高玩打造乐高版《塞尔达传说：旷野之息》“林克小屋”

IT之家10月22日消息 据外媒报道，近日有外国玩家在Ins上分享了自己用乐高搭建《塞尔达传说：荒野之息》中林克故居的全过程以及最终成品。

《塞尔达传说：荒野之息》自从于2017年3月在Wii U和任天堂上发布后便广获好评，至今这款游戏仍有不少游戏发烧友。这位外国高玩便决定用乐高还原这座在游戏中位于Hateno村庄地区的林克小屋，他甚至将完整的内饰结构也用乐高完整地呈现出来并给其做了“升级”，包括周围的草木风景等细节均得到了完美展现。