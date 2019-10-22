旷视CTO唐文斌：算法是鸡蛋，Brain++是那只“鸡”

10月21日晚间消息，第六届世界互联网大会在乌镇召开。旷视联合创始人兼CTO唐文斌在大会期间接受新浪科技等媒体采访。

“旷视本质上是一家以人工智能算法为核心的技术型产品公司。首先，算法能不能做得好，这是这家公司能否存在的根基，怎样能够在算法上保持持续领先，这件事情是必须要解决的问题。”

唐文斌指出，Brain++是旷视最根基的内部的一套系统，能够让算法保持持续的领先，保持非常强的研发实力的一套根基操作系统。

据悉，2014年，旷视研究院自主设计了深度学习框架Brain++，并在内部推广全员使用，目前已经迭代到8.0版本。

Brain++是为研发人员提供的一站式AI工程解决方案，端到端覆盖算法研发全流程：从数据的生成、清洗、预处理、标注和存储开始，到研究人员设计算法架构、设计实验环节、搭建训练环境、训练、加速、调参、模型效果评估和产生模型，到最终的模型分发和部署应用，最后再到不同的端，如云端、边缘端，移动端上的部署。

唐文斌透露，在Brain++研发过程中，也曾面临过很多质疑。任何一个公司其实想去做内部的infrastructure（基础设施），某种程度上在内部都会有质疑，因为它的见效没有那么快，不会很快见到收益、成果、商业收益，这其实是需要很坚定的投入和决心，才能把这个产品做得足够好。

“这个过程中，技术、人才方面的挑战是一方面，更大的挑战来自于我们做这件事情的决心，这个过程中还是有过质疑、挑战和团队内部的不理解，但我们一直坚定地在做这件事情。”唐文斌坦言。

未来，旷视对Brain++一方面会持续性的投入，让它能够变得更好，因为这是一套复杂系统，需要不断迭代；另一方面，会通过更加开放的方式引入更多的人，让这个产品不仅赋能自己，也赋能更多的合作伙伴和客户。

不过，唐文斌表示，旷视依然会是一家产品公司。“打个比方，假设算法是鸡蛋，其实客户真正要的东西是番茄炒蛋，所以它需要变成产品、变成解决方案。番茄炒蛋需要鸡蛋来做原料。Brain++是那只‘鸡’，这只‘鸡’变得快速产蛋，所以目前我们在做一只‘鸡’。”

技术与价值如何平衡？

在谈到技术与价值时，唐文斌透露，公司内部一直讲两句话，一是技术信仰，二是价值务实:

“我认为技术分两类技术，一类技术能够直接快速产生价值，能够被应用到具体场景中变成产品，比如门禁、机器人。

而以Brain++这样的产品为例，它的价值传递会更间接和长尾，但它的价值很清晰地存在甚至影响会更深远。所以，看待一个技术架构不能短视。我认为价值其实是多方面的价值。”

唐文斌表示，从一家创业公司的角度来讲，旷视必须要兼具两件事情，要坚信技术的长期价值，这是技术信仰；从商业价值的角度，必须有产品给客户创造价值，以换得商业上的回报，只有这样才是可持续发展的公司。

“首先产品先要有价值，有价值之后怎么分这个价值。我们资本上的合作、投资其实都是在整个价值分配体系上，能够去探索的新模式。”

在谈到隐私问题是，唐文斌认为，防止技术被滥用，是每一家公司的社会责任。“从旷视的角度，这一定是一边发展一边治理的过程，我们成立了委员会，我们需要来自于不同视角的人，来给我们提供一些建议。”

此外，对于人工智能公司的发展，唐文斌认为，在经济下行期，某种程度上，对人工智能公司来说是利好，“只有在这样的场景里，才更加注重降本增效带来的价值。我认为这是AI的价值，因为AI的核心价值就是重构整个效率和成本的结构。”