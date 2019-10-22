工信部：已有290万人办成携号转网，11月底前全国范围内正式提供服务

IT之家10月22日消息 今日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部运行监测协调局局长、新闻发言人黄利斌，信息通信发展司司长、新闻发言人闻库介绍2019年前三季度工业通信业发展情况，并答记者问。

闻库表示，“携号转网”工作总体进展非常顺利，目前天津、江西、海南、湖北、云南五个省已经于9月19号正式提供“携号转网”服务。目前每天“携号转网”的用户量比较平稳。截止到2019年9月底，五个省连原来试验的都在一起，一共办成“携号转网”是290万人次。除了这五个省市以外，其他26个省的系统的建设改造已经全部完成，正在全国范围内联调联测，我们相信，按照国务院常务会的要求在11月底前，全国范围内正式提供“携号转网”服务。

以下为闻库答记者问：

中央广播电视总台央广记者：

有两个问题：第一，日前工信部发布了《敦煌倡议》中文版，把普遍服务定位为通讯行业的至高价值，请问工信部在推进农村宽带网络建设方面取得了哪些成果？如何保障广大农村地区平等的享受电信发展的成果。第二，我们注意到按照此前规划，“携号转网”将在11月底实施，目前进展如何？能否如期进行？谢谢。

闻库：

谢谢记者的提问。农村宽带网络和涉农的信息服务水平事关亿万老百姓共享互联网发展成果的幸福感、获得感，这是非常重要的。在我国电信行业实现跨越式发展的同时，我们非常关注农村的宽带网络的发展，关注着农村信息通信用户的感受。近期，也就是在今年8月份国际电信联盟和我们部在敦煌开了一个交流会，关于农村通信发展的会，在会上我们共同发布了《敦煌倡议》，总结凝聚各方共识，提出了八个方面的推进思路，对在全球范围内深入推进普遍服务，缩小城乡数字鸿沟具有重要的意义。

我们国家在推进普遍服务的主要做法有两个：一是推动农村网络基础设施实现跨越式发展。在党中央、国务院的决策部署下，2015年以来工业和信息化部联合财政部深入实施电信普遍服务，这项工程一共支持了13万个行政村光纤网络的建设，以及农村和边远地区3.7万个4G基站的建设，这些地区大多位于边远险峻的地区，自然条件都是非常恶劣的，甚至有的地方不通路，也有的地方没有电，没有电我们有的地方就用太阳能，有的地方太阳能不行，但有水，我们就利用水力发电，这些电都不是非常稳定的。所以说建设施工难度比较大，特别是越到最后难度越大，因为原先好干的都干完了，留下的都是难干的。我们三家基础电信企业，还有广电，积极发挥大局意识，在投资大、收益低，有的地方甚至是赔钱，没有收益的地方，在地方政府的支持配合下克服种种困难，目前已经实现了我们国家行政村通光纤、通4G的比例双双超过98%，98%的数也是我们到2020年给老百姓承诺的数，目前这个数我们已经达到了，提前完成了国家“十三五”规划目标。其中电信普遍服务支持海南三沙市六个海岛的4G基站全部完成，我们刚刚做了开通仪式，这次开通之后，我们整个海南有人的海岛全部都用4G基站覆盖。我这次去海南做开通仪式的时候也看到，我们有的岛已经开始尝试5G，比如在永兴岛上面有三个5G基站，我还测了速率，七八百兆很快，所以这样的话城市农村网速都是一样的，缩小了数字鸿沟。农村的网络基础设施，从十几年前村村通电话，到现在村村通宽带，今天是村村通光纤和村村通4G，一步一个脚印扎实的走下来，有力支撑了农村的发展和脱贫攻坚。

二是坚持“建用并举”，确保老百姓用得上、用得起，更要用得好。一方面我们支持基础电信企业降低资费水平，对全国建档立卡的贫困户开展精准的降费，推出了给予通信资费五折优惠等措施。据我们统计，建档立卡使用优惠套餐的客户已经接近300万，295万多。另一方面，推动各类信息应用进村入户，更大程度的发挥我们已经建好的宽带的作用，农村党建、各类社会服务走进老百姓的身边，农村电商、特色旅游风生水起，极大的改善了农村的生产生活方式，老百姓把这个比喻为“指尖上的幸福”。

下一步，我们将继续深入推进农村宽带网络建设，助力打赢脱贫攻坚战。这里有三项事给大家报告一下：一是继续推进网络建设。目前我国剩余尚未通宽带的地区自然条件是非常恶劣，通信建设比以往更加艰苦，我们将进一步完善电信普遍服务补偿机制，组织基础电信企业以农村、城市同网同速为目标，持续完善行政村，特别是贫困村的光纤和4G的覆盖水平，使得广大农村用户都能用上与城市同等水平的高速宽带。二是强化两大民生保障，扶贫先扶智，防贫先防病，我们联合有关部门扎实推进学校联网攻坚、互联网+健康扶贫，推动优质教育、医疗资源进入乡村。三是要做好网络维护养护，在大力推动网络建设的同时，我们也要重视网络维护，否则建完没人管，一旦断了，老百姓还是使不了，这方面我们下同等的力量，我们正按照中央纪委、国家监委工作部署，开展专项整治，解决农村网络正常使用和日常维护当中存在的问题，确保广大农村用户，特别是边远地区、艰苦地区、贫困地区用户能够持续地享受到稳定高质的宽带网络服务。

刚才记者问的“携号转网”的问题，“携号转网”是社会高度关注的惠民工程，也是信息通信行业践行以人民为中心的发展思想，更好造福人民群众的重要举措。为落实国务院“携号转网”工作的要求，今年两会后，我们加大力度，第一时间组织三家基础电信企业和铁塔公司制定了系统的建设改造、联调联测和服务提供三阶段的工作时间表，在全国部署推进“携号转网”工作。总的一句话，总体的进展非常顺利，目前天津、江西、海南、湖北、云南五个省已经于9月19号正式提供“携号转网”服务。目前每天“携号转网”的用户量比较平稳，相比试验时期，因为这些地方都是原来开展试验的，他们先走一步，相比当时试验的时候正式提供服务后的电信企业服务更加便捷，可办理“携号转网”服务的营业网点数量大幅度增加，办理的时限也进一步的缩短。截止到2019年9月底，五个省连原来试验的都在一起，一共办成“携号转网”是290万人次。除了这五个省市以外，其他26个省的系统的建设改造已经全部完成，正在全国范围内联调联测，我们相信，按照国务院常务会的要求在11月底前，全国范围内正式提供“携号转网”服务。“携号转网”这项工作是个非常庞大的工作，也希望客户和我们的记者们以及运营企业我们共同来关注这项工作，共同把这项工作做好，为老百姓提供更好的服务。谢谢！