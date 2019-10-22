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三星Galaxy Note10+ 5G推送系统更新：改善面部识别功能稳定性

2019-10-22 13:24:18来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月22日消息 据IT之家网友分享，三星Galaxy Note10+现已推送系统更新，更新至2019年10月1日安全补丁级别，改善了相机照片质量、按键提示音的稳定性和面部识别功能的稳定性。

软件更新信息：

新版特性

软件更新包括以下所列功能改善，具体变更可能因您的设备型号、所在国家和服务提供商而异。

问题修复

  • 改善了相机照片质量；

  • 改善了按键提示音的稳定性；

  • 改善了面部识别功能的稳定性。

应用安卓定期的安全补丁

  • 提高了设备安全性。

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关键词：三星

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