三星Galaxy Note10+ 5G推送系统更新：改善面部识别功能稳定性

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IT之家10月22日消息 据IT之家网友分享，三星Galaxy Note10+现已推送系统更新，更新至2019年10月1日安全补丁级别，改善了相机照片质量、按键提示音的稳定性和面部识别功能的稳定性。
软件更新信息：
新版特性
软件更新包括以下所列功能改善，具体变更可能因您的设备型号、所在国家和服务提供商而异。
问题修复
改善了相机照片质量；
改善了按键提示音的稳定性；
改善了面部识别功能的稳定性。
应用安卓定期的安全补丁
提高了设备安全性。
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