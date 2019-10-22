中国银行：已暂时关闭三星 S10/Note10/Tab S6指纹登录手机银行功能

IT之家10月22日消息 据每日经济新闻消息，中国银行发布公告称，因三星承认其Galaxy S10和Galaxy Note 10 两款手机和Tab S6平板指纹识别存在漏洞问题，中国银行决定关闭手机银行（包括境内版个人手机银行、境外版个人手机银行企业手机银行）中涉及上述机型的指纹登录功能。

中国银行关于临时关闭三星部分手机型号手机银行指纹服务的公告

尊敬的客户：

三星公司近日发布官方公告，承认其 Galaxy S10和 Galaxy Note10两款手机和Tab S6平板指纹识别存在漏洞。中国银行秉承一贯对客户负责的态度，为保障您的登录安全，我行手机银行（包括境内版个人手机银行、境外版个人手机银行、企业手机银行）已暂时关闭该型号手机的指纹登录功能。您可以通过“我的安全中心与设置"开通手势密码等其他便捷登录方式。如您忘记了手机银行登录密码，可通过手机银行登录页面"忘记密码"功能重置密码。我行将密切关注三星公司的修复进展，及时采取相应措施。其他品牌型号手机、平板指纹登录不受影响。

我行手机银行已打造全流程、全时段的交易安全监控体系，有能力全面保障用户账户与资金安全。

特此公告