中国银行：已暂时关闭三星 S10/Note10/Tab S6指纹登录手机银行功能

IT之家10月22日消息 据每日经济新闻消息，中国银行发布公告称，因三星承认其Galaxy S10和Galaxy Note 10 两款手机和Tab S6平板指纹识别存在漏洞问题，中国银行决定关闭手机银行（包括境内版个人手机银行、境外版个人手机银行企业手机银行）中涉及上述机型的指纹登录功能。
中国银行关于临时关闭三星部分手机型号手机银行指纹服务的公告
尊敬的客户：
三星公司近日发布官方公告，承认其 Galaxy S10和 Galaxy Note10两款手机和Tab S6平板指纹识别存在漏洞。中国银行秉承一贯对客户负责的态度，为保障您的登录安全，我行手机银行（包括境内版个人手机银行、境外版个人手机银行、企业手机银行）已暂时关闭该型号手机的指纹登录功能。您可以通过“我的安全中心与设置"开通手势密码等其他便捷登录方式。如您忘记了手机银行登录密码，可通过手机银行登录页面"忘记密码"功能重置密码。我行将密切关注三星公司的修复进展，及时采取相应措施。其他品牌型号手机、平板指纹登录不受影响。
我行手机银行已打造全流程、全时段的交易安全监控体系，有能力全面保障用户账户与资金安全。
特此公告
据悉，此前《太阳报》报道称，英国夫妇发现三星Galaxy S10手机指纹识别有问题，在给手机装上网购的硅胶壳后（全包硅胶手机壳，正面都被包住了），任何人的指纹都能解锁手机。有网友质疑其操作不当，不应该隔着硅胶壳录指纹，不过这一说法也遭到了另一部分网友的反驳。后者表示三星S10系列采用的是高通的超声波屏下指纹扫描仪，隔不隔着硅胶套都不应该出现这样重大的错误。
三星官方也是第一时间针对此事作出回应，称会调查；随后发表声明，为此道歉并表示本周会推出更新补丁。Android Headlines公布了三星官方给出的妥协方案，重录指纹，不再使用硅胶手机套。