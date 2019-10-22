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2499元：红米K20 Pro尊享版8GB+512GB京东预售

2019-10-22 14:08:47来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家10月22日消息 红米K20 Pro 尊享版 8GB+512GB 版今日京东开起双11预定活动，现售价2999元，支付100元定金可抵300元尾款，售价下方还可领2000-300元优惠券，到手实付2499元：点此购买

K20 Pro机身正面是一块6.39英寸AMOLED 19.5:9的极界全面屏、通过了德国电气工程师协会VDE低蓝光护眼认证，支持硬件DC调光。采用了屏幕指纹和升降式摄像头，无刘海，据官方称K20全屏占比提升到91.9%。封装工艺则采用了COF技术，下边框宽度仅为3.8mm。

背面采用3D四曲面大收弧机身，贴合手掌的舒适曲线，其中黑色采用采用“凯夫拉”纹理，另外两种颜色为玻璃渐变色工艺，有火焰红、冰川蓝、碳纤黑、水之密语四种颜色，且新增酷黑机甲配色。

配置方面，Redmi K20 Pro 尊享版搭载骁龙855 PLUS处理器，共有8GB+128GB 、8GB+512GB、12GB+512GB三个版本，第七代屏幕指纹技术，在强光、干手、低温等特殊场景下的解锁成功率提升30%，支持NFC。

4000mAh大容量电池，标配27W快充。拍照方面，前置采用一颗2000万像素镜头，后置采用4800万像素SONY IMX586传感器主摄+1300万像素超广角和800万像素长焦镜头。支持多功能NFC、双频GPS导航。

京东Redmi K20Pro 尊享版 8GB+512GB双11预定2499元直达链接

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