IT之家10月22日消息 今日下午，小米笔记本官方详解“小米互传”功能。据了解，小米互传是一款文件互传软件，它能够以较快的速度在支持的设备之间传输支持类型的文档，而且不需要连接网络。

怎样启动小米互传？

可以通过开始菜单快捷方式，或者Windows工具栏的小米互传图标来启动软件，它们会装在支持小米互传的笔记本中，如果您确定您的笔记本支持小米互传功能，可以通过我们的支持网站下载安装程序。

官方介绍称，目前预装机型有RedmiBook 14增强版和小米笔记本Pro 15增强版，RedmiBook 14增强版已经通过「小米服务中心」进行静默推送，用户可自行选择下载，其它机型会陆续开放。

第一次打开小米互传

打开软件，会看到如下画面：

软件工具栏功能从左至右列举如下：

1.在线/离线/隐身模式切换指示器，点击后可以设置小米互联软件的运行状态

2.打开下载文件夹，通常是您Windows的默认下载文件夹

3.查看所有任务

第一时间使用时，小米互传软件默认处于离线模式，您可以通过点击立即打开按钮启动小米互传，此时界面左上角状态指示将变为绿色，同时界面进入搜索设备状态，您可以在任何时候点击状态指示器切换模式。

搜索到的设备将会以Windows用户名称命名，并显示在列表中。

怎样发送文件？

小米互传提供2种发送文件的方式，直接拖拽或者右键发送文件

拖拽发送文件

您可以直接将您想要传输的文件拖拽至主界面的设备列表icon上，对方确认接收后，将展示传输进度。同时您的Windows桌面右下角也会展示任务进度，传输完成后将会通知您。

使用右键菜单发送

当您点选右键菜单时，将会显示使用小米互传。在此界面，只需要轻点要接收的设备，即可开始发送。

怎样接收文件？

当你的小米互传软件处于开启状态时，如果收到文件接收请求，您的电脑将会弹出提示，如下：

轻点接收时，将会开始传输文件，此时网络将会断开一段时间，断开时间的长短取决于您发送文件的大小以及网络稳定情况。

接收完成后，您将收到提醒，此时点击查看即可打开系统下载文件夹，找到您接收的文件。

在最后，官方还整理了一些问题解答，一起来看一下：



Q：如何停止小米互传功能？

A：您可以在主界面的左上角找到小米互传功能的状态设置功能，当您将状态切换至离线时，小米互传将不可用，周围的设备也将无法发现您的设备。

Q：我的小米互传发送文件比较慢，请问如何解决？

A：这可能是由于多个问题导致的：

1.请检查您的网卡驱动，确保您使用了最新版本驱动；

2.小米互传仅支持在部门机型上的高速传输，请确保您的机型支持

3.为了保证在发送文件的过程中，您仍能上网，将会使用您目前连接路由器的频段，

如果您使用的是2.4Ghz或更老的路由器，您的传输速度，将会受到影响。

如果您希望提升速度，可以暂时断开网络连接后重试。

Q：为什么我拖拽文件时，鼠标显示为禁止符号？

A：这通常是如下问题导致的：

1.接收文件的设备正忙，请等待接收方完成传输后重试

2.接收文件的一方正在进行投屏、分享热点等占用网卡设备的操作

3.接收文件的设备离您的机器过远

Q：使用小米互传时无法上网？

A：因为小米互传使用了点对点网络来传输文件，这种方式通常会快于通过Internet传输，缺点是接收端必须连接到发送方的网络，传输文件的时候您可能会碰到长时间断网的情况，这通常取决于您传输文件的大小。

Q：我设备的名字是什么？别人怎么找到我？

A：您设备的名字是您Windows的账户名，如果您起的名字过长，可能无法显示完全。