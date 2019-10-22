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微软2019 Windows 10更新十一月版（1909）配置需求公布

2019-10-22 15:12:34来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

微软2019 Windows 10更新十一月版预计将于11月12日面向消费者推出，并且微软现在已更新了Windows 10 1909处理器等配置要求。该页面列出了Windows 10版本1909可以兼容市场上大多数处理器的列表。

由于Windows 10版本1909是带有较小调整的版本1903，因此实际上变化不大。

微软指出，2019 Windows 10更新十一月版支持第九代Intel处理器，AMD第七代处理器，高通骁龙850和骁龙8cx。

2019 Windows 10更新十一月版还支持较早的处理器，包括Intel Celeron和Pentium。微软尚未分享2019 Windows 10更新十一月版的存储要求，但可能保持不变。

你需要至少32GB的磁盘空间才能下载和安装2019 Windows 10更新十一月版。相同的规则适用于2019 Windows 10更新五月版，但2018 Windows 10更新十月版仅需要16GB磁盘空间。

对于打算使用Windows 10最新更新来构建新款桌面机的消费者和制造商而言，新近更新的系统要求文档都非常重要。

准备好设备进行下一次更新

与2019年5月更新不同，此版本的Windows 10将包括少量新功能，改进和错误修复。

但是，它仍然可能带有错误Bug和烦恼，因此需要注意更新驱动程序，进行备份并卸载未使用的应用程序，以使你的PC为下一次升级做好准备。

你还应该确保有足够的可用存储空间。运行2019 Windows 10更新五月版的新副本的PC可以访问保留的存储空间，这项新功能可以将系统存储空间的一部分保存为必要的更新。

与以前的Windows更新相比，此Windows 10更新的功能和大小要小得多，但也不要错过。

2019 Windows 10更新十一月版功能更新将使英特尔处理器能够更顺畅地处理资源密集型任务，并为Windows 10的通知系统添加许多新功能。

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关键词：Windows 10微软

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