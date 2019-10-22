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用华为Mate30 Pro拍摄华为Mate30 Pro评测是一种什么体验？

2019-10-22 15:21:58来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月22日消息 据IT之家网友兼B站UP主@gizmochina分享，国外数码博主使用华为Mate30 Pro拍摄华为Mate30 Pro的评测视频，以便用户对华为Mate30 Pro的相机功能有一个更好的了解，我们来看一下吧。

视频中指出，华为Mate30 Pro是华为目前最强大的旗舰机，不过由于谷歌应用及服务的缺失，这对海外那些使用谷歌服务——诸如YouTube、谷歌Maps等——的用户来说，无疑是致命的。

华为Mate30/Pro对中国用户而言是完美的，不存在功能或服务上的缺失，但是对其他市场的用户来说恰恰相反。这位博主表示，如果不考虑Google问题，那么华为Mate30 Pro是一款出色的智能手机。

实际上，不仅是这位博主这么认为，GMS缺失连华为高管都认为是“糟糕”的。华为公关主管Joy Tan在接受Financial  Times采访时表示，“对欧洲及东南亚（华为手机海外业务基本上集中在这些区域）用户而言，Mate30/Pro缺失的GMS无疑是糟糕的。他们早已习惯于谷歌应用及服务，对于那些海外的华为用户而言，最糟糕的是这个问题短期内是无法解决的，对他们而言谷歌就是谷歌。”

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关键词：华为Mate 30 Pro

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