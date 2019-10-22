维修连锁企业用侵权零件修华为手机：涉案金额3亿元

据深圳市场监管消息，近日，深圳市市场监督管理局打击侵犯华为商标专用权的专项执法行动成功收网，并于昨日举行案件通报会。

2019年9月4日，深圳市市场监督管理局联合深圳市公安局发起的打击侵犯华为商标专用权行动在全国收网，刑拘犯罪嫌疑人31人。初步调查显示，2017年以来总涉案金额达3亿元。

据悉，根据华为公司反映的市场上存在侵权假冒手机及零配件问题，深圳市市场监督管理局于4月10日联合公安部门成功捣毁制造假冒品牌手机制假窝点5个，查扣假冒华为品牌手机成品600多台及大批半成品、零配件和制假工具等，货值近百万元。

深圳市市场监督管理局表示，在此基础上，深圳市市场监督管理局对有关违法行为追根溯源，发现总部设在重庆的手机维修连锁企业极客修利用互联网平台，以O2O模式（线上接单、线下门店维修）开展手机等电子产品维修服务。其业务涉及华为等多个知名品牌，但经华为公司确认其使用的华为品牌配件均为侵权产品。

9月4日，广东等多省市行动组同步行动，检查目标点27个，查获假冒华为、苹果等品牌手机配件12万多个，刑拘31人。同时，深圳还派出一个行动组赴重庆配合当地收网，现场检查“极客修”总部，调取该公司后台财务和运营数据，经初步计算2017年以来总涉案金额达3亿元。