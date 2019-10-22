【IT之家开箱】荣耀20青春版：深邃灵动，自成一派

荣耀今天在北京正式发布了荣耀20青春版，作为荣耀数字旗舰系列的又一款新品，荣耀20青春版有蓝水翡翠、幻夜黑、冰岛幻境三款颜色可选，IT之家拿到了这款产品的蓝水翡翠款，一起来看一下吧。

荣耀20青春版采用了一块6.3英寸的AMOLED珍珠屏，分辨率为2400×1080。

这也是荣耀首款采用20：9比例的手机，其对比度达到70000:1，屏占比达到90%。同时支持屏幕指纹识别和AOD熄屏显示。

荣耀20青春版屏幕正上方是一颗1600万像素的人像美颜相机，支持人像超级夜景，可自动识别五官调优。

荣耀20青春版手机背面则是一整块经过特殊纹理工艺处理的玻璃背板，手机背面的特殊工艺让手机背板看起来非常明亮，由于这种特殊的纹理工艺，让荣耀20青春版的背板看起来有种特别的三维立体感，在蓝绿色背景的映衬下，非常的深邃灵动。

荣耀20青春版手机背面是4800万像素AI三摄，三颗摄像头分别是4800万像素、800万像素和200万像素，其中4800万像素主摄像头，光圈F/1.8，感光尺寸1/2英寸。800万像素超广角摄像头则是800万像素的超广角镜头，视角达到120度。

荣耀20青春版核心配置上采用了麒麟710F芯片，有4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB和8GB+128GB四个版本供用户选择。同时还支持方舟编译器、EROFS超级文件系统、全场景加速、Histen6.0专业音效，GPU Turbo 3.0、Link Turbo、AI智慧通信2.0等技术。

荣耀20青春版整机纤薄时尚，其机身厚度为7.7毫米，重量172克。同时还有20W荣耀快充以及4000mAh电池，在耳机口上，荣耀20青春版也得到保留。

目前，荣耀20青春版已经正式发布，起售价为1399元，今天开始预约，10月25日正式开始销售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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