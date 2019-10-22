千元纯美实力派，荣耀20青春版体验：4800万像素记录你的美

荣耀20系列今年发布以来就受到了不少用户的好评，针对年轻群体，荣耀这次推出了荣耀20青春版，同时，荣耀还邀请白敬亭作为荣耀20青春版的产品设计师。

荣耀20青春版共有蓝水翡翠、幻夜黑、冰岛幻境三款颜色可选，拍照上则采用了4800万AI超清三摄，硬件配置则采用了麒麟710F芯片以及20W快充。

IT之家已经提前拿到荣耀20青春版蓝水翡翠版，一起来看看这款面向年轻群体的千元机表现如何吧。

第一部分：外观

荣耀20青春版此次推出了蓝水翡翠、幻夜黑以及冰岛幻境三款，其中，IT之家拿到的蓝水翡翠版采用了特殊的纹理处理工艺，通过这项技术，荣耀20青春版手机后壳在光线下有一种深邃感。

荣耀20青春版手机正面屏幕部分采用了一块6.3英寸的AMOLED珍珠屏，屏幕比例为20;9，当然，这也是荣耀首款采用20:9屏幕比例的手机，分辨率为2400x1080，荣耀20青春版同时还获得德国莱茵T?V低蓝光护眼认证，其亮度高达600nit，即便是在强光下依旧能清晰的显示。另外，荣耀20青春版采用屏幕指纹识别技术，这也是荣耀手机青春系列首次采用屏幕指纹识别。

荣耀20青春版手机屏幕正上方是一颗1600万像素人像美颜相机。支持人像超级夜景，可自动识别五官调优。

荣耀20青春版手机背面的采用了独特的纹理工艺处理，这样的方式让荣耀20青春版看起来有种特别的三维立体感，在蓝绿色背景的映衬下，非常的深邃灵动。

荣耀20青春版手机背面有着4800万像素AI三摄，三颗摄像头分别为4800万像素、800万像素和200万像素。其中4800万像素主摄像头，光圈F/1.8，感光尺寸1/2英寸。800万像素超广角摄像头视角达到120度。

荣耀20青春版整机纤薄时尚，其机身厚度为7.7毫米，重量172克，这其中，荣耀20青春版采用的AMOLED屏幕也在一定程度上减少了机身的厚度。除此之外，荣耀20青春版还有20W快充以及4000mAh电池，3.5毫米耳机口也在荣耀20青春版得到保留。接下来我们一起看一看荣耀20青春版细节上的具体表现。

第二部分：相机

荣耀20青春版采用了后置AI三摄，三颗摄像头分别是4800万像素、800万像素和200万像素。

其中主摄像头为4800万像素，支持22种场景识别和定向优化。主摄像头光圈为F/1.8，在夜拍中支持荣耀“猫头鹰”算法、AIS手持超级夜景2.0。通过多帧合成降噪技术，荣耀20青春版可以在没有三脚架的情况下拍摄出一组不错的夜拍照片。

在标准的白天模式下，荣耀20青春版4800万主摄像头能带来不错的拍照体验，色彩还原度不错，随手一拍就是大片。

人像方面，荣耀20青春版前置1600万像素美颜镜头支持五官调优，针对卧蚕、唇部等进行专项美颜，更美更自然。另外，前置人像超级夜景新增人像光斑效果，可在暗光情况下针对点光源实现圆形、心形、旋焦、鱼鳞等梦幻效果。

荣耀20青春版的主摄像头可以拍摄4800万像素的高质量内容，通过样张放大对比我们看到，荣耀4800万像素超高像素的样张局部细节相比于1200万像素更加清晰锐利，整个画面细节展现细腻。

荣耀20青春版还有一颗视角为120度的超广角镜头，在这颗超广角镜头的加持下，荣耀20青春版能看到的范围更大，适合拍摄风景照以及一些宏大的场面。

在夜拍情况下，荣耀20青春版的AIS手持超级夜景可通过复合多帧降噪技术拍摄夜景照片，不过，这项功能适合静态的人像、接到、城市楼宇，高速移动的物体并不适合使用这一模式拍摄。

总的来讲，荣耀20青春版的拍照能力还是非常不错的，非常适合那些热爱自拍的女生，对于这部分人群来讲，一部颜值高的手机配上不错的摄像头总会带来不错的体验。接下来从性能和续航上我们再看看荣耀20青春版的表现。

更多照片：

第三部分：性能与续航

荣耀20青春版采用了麒麟710F芯片，有4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB和8GB+128GB四个版本供用户选择。IT之家此次拿到的是6GB+128GB版本。

麒麟710F作为麒麟家族的一款中端芯片，其采用12纳米工艺，包含4个A73内核和4个A53内核，其性能足够满足日常生活娱乐需要，在《王者荣耀》和《和平精英》两款主流游戏的测试中，《王者荣耀》我们将画面设置为最高画质，而《和平精英》则设置为系统推荐画质。

在《王者荣耀》游戏中，荣耀20青春版表现不错，游戏中全程稳定在60帧，帧率波动很小。

而在《和平精英》游戏中，受到游戏限制，荣耀20青春版游戏过程中帧率基本保持在30帧，帧率抖动相对于《王者荣耀》更大一些。由于《和平精英》这款游戏本身对手机性能要求较高，我们看到荣耀20青春版所搭载的麒麟710F芯片也能很好的应对这样的高性能游戏场景。

除此之外，荣耀20青春版还搭载GPU Turbo 3.0、Link Turbo技术、方舟编译器、EROFS超级文件系统等技术，这些也针对日常使用场景带来了更好更快的体验。

荣耀20青春版还支持AOD熄屏显示功能，这项功能能在手机屏幕锁定状态下显示时间、电池电量、通知来电等信息。用户可根据需要设定熄屏显示的时间，保证休息时间不被打扰。在熄屏显示状态下，整机能耗并没有太大的影响。

除此之外，在熄屏状态下，屏幕指纹识别区也很好的展示在用户眼前，用户可方便快捷的完成指纹解锁操作。荣耀20青春版也是荣耀青春版产品首次使用屏幕指纹解锁，相比于上一代产品，荣耀20青春版屏幕指纹识别解锁速度提升5%，解锁成功率提高7%，另外其感光面积提升了33%，这些都为荣耀20青春版带来了更快的解锁速度和更为流畅的解锁体验。荣耀20青春版同样提供了双人脸识别技术，这些都为用户解锁手机带来了新的方法和体验。

荣耀20青春版标配20W USB-C快充，IT之家测试发现，荣耀20青春版从0电量情况开始，30分钟可充满50%的电量，1小时可以充满85%的电量，对于低电量应急充电情况，荣耀20青春版的充电表现可以说是非常不错的了。

荣耀20青春版配备了一块4000mAh的电池，在续航方面，IT之家针对日常使用进行测试。测试均在50%亮度、50%音量、满电量下进行，测试内容如下：

哔哩哔哩视频30分钟：耗电5%

听网易云音乐30分钟：耗电3%

刷微博20分钟：耗电3%

刷IT之家20分钟：耗电3%

刷淘宝20分钟：耗电4%

和平精英30分钟：耗电13%

王者荣耀30分钟：耗电6%

刷抖音20分钟：耗电5%

日常通话20分钟：耗电2%

日常待机20分钟：耗电0%

在4小时重度使用后，荣耀20青春版电量从100%回到了56%，这种高强度的使用情况，荣耀20青春版表现可以说非常不错了。如果用户对各类软件使用需求差不多的话，荣耀20青春版可以说每天高强度使用8至9个小时是没有任何问题的。

总结

荣耀20青春版作为荣耀20系列产品的最新衍生品，针对年轻群体，其外观非常的时尚靓丽，蓝水翡翠、冰岛幻境以及幻夜黑三款颜色也满足了各类用户对手机的个性化需求。

拍照上，4800万像素AI三摄的组合加上AI场景识别、AIS手持超级夜景2.0等功能都为记录生活带来了不少的乐趣。

除了个性化的续期，麒麟710F的核心搭配EMUI 9.1系统，这都让荣耀20青春版更加聪明。而20W快充和4000mAh的大电池也能很好的缓解年轻人电量焦虑的烦恼。

梦幻的配色、智慧的硬件和软件以及强劲的续航能力，这些铸成了荣耀20青春版，同样，这也是年轻群体对青春的最好诠释——多彩、活力与坚韧。

1399元的价格对于年轻群体而言无疑是极具吸引力的。目前，荣耀20青春版已经正式发布，10月22日开始预售，10月25日正式销售，对时尚有所追求的年轻人不妨关注一下荣耀20青春版。