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荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机发布：支持反向充电，全天候佩戴

2019-10-22 17:09:09来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月22日消息 今天下午荣耀官方除了发布全新荣耀20青春版外还发布了一系列配件新品，其中便包括全新的荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机。

线材方面，全新荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机采用记忆金属线缆，更贴合颈部，外部包裹有更亲肤的液态硅胶；采用纺织线缆，不易打结/缠绕，同时还可以减少听诊器效应，优化音质表现；除此之外荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机拥有6对耳撑可供佩戴者使用：3对大中小N形耳撑+3对大中小鲨鱼鳍耳撑；荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机采用智能磁吸设计，耳机吸合时自动断连以节省电量，用户佩戴时可回归原有播放状态。拥有海鹞灰、魅焰红、星云紫三种颜色。

续航方面，荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机拥有18小时的连续音乐播放续航能力，比前代场频提升60%，完全可以做到一周一充。除此以外新款耳机还支持反向充电，快充5分钟即可获得4小时音乐播放能力。

单元方面，荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机采用13mm驱动单元及高分子球顶振膜，高音通透低音澎湃，声音表现力极佳。

价格方面，荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机售价399元，今晚18点预约，10月25日10：08分正式开售。

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