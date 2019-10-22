苹果新专利显示未来Memoji表情将可通过用户照片自动创建

IT之家10月22日消息苹果的Animoji/Memoji功能非常受人欢迎，不过该功能仍依赖于用户来完成创建其Memoji，这也意味着用户需要花费几分钟甚至更长的时间来完成表情的创建工作。不过苹果申请了一项“通过图像创建数字化表情技术”表明未来用户创建Animoji/Memoji将会更加方便，因为手机可根据用户提供的图片来创建新的表情。

苹果新申请的专利主要是依靠对用户提供的图像进而确定对象的面部特征，然后通过数字技术进行转化从而获得全新的数字表情。该技术将在测量对象的空间面部属性的同时对人的表情进行分类并确定从现有的表情模板中选择最匹配的，后期相应的模板数据会根据用户所表达的面部表情进行变形从而创建出新的Animoji/Memoji表情。

尽管该专利更多地需要用到平面2D图像而不是使用三维数据，但是Face ID和TrueDepth相机阵列的存在可能有助于Apple进一步推广这一概念。通过使用3D功能未来自动生成的Memoji表情的细节将会越来越丰富。

不过这并不是苹果公司认为可为用户增强Memoji和Animoji的唯一方法。苹果于2018年11月提出的一项专利申请显示用户将可以用Animoji进行音频录制。