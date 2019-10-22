一张图读懂荣耀手环5i：售价159元

IT之家10月22日消息 今天，荣耀20青春版发布会在北京举行。除了荣耀20青春版，此次发布会上荣耀荣耀手环5i也正式亮相，定位USB随充健康运动手环。荣耀手环5i售价159元，产品从10月22日18：00开启预售，一直持续到10月31日24：00，参与定金预售，可享10元优惠。

在设计方面，荣耀手环5i配备0.96英寸的全触控彩屏，有陨石黑、珊瑚粉、橄榄绿三款颜色可选择，提供50种不同风格和主题的表盘可选。荣耀手环5i采用USB随充方式，将充电头隐藏于手环腕带中，用户通过按压拆卸按钮取下腕带，将充电头插入任意USB接口即可充电。

荣耀手环5i定位健康运动，延续了荣耀手环5的血氧检测功能。通过深度优化硬件光路和算法，多光源融合，利用含氧血红蛋白和脱氧血红蛋白对特定光的反射吸收率不同的特点，进行信号萃取、信号增强、算法训练、异常抑制等措施，测量到脉搏血氧饱和度。

荣耀手环5i在心率监测方面的配置搭配了华为TruSeen 3.5智能心率监测技术，支持运动心率、智能心律、静息心率检测等使用场景，单次测量心率可秒出结果，并且加入了IR(红外光)技术，支持不可见光监测心率和睡眠。

此外，荣耀手环5i还支持301医院的心脏健康研究计划，手环精准心率监测功能配合心脏健康研究APP，可得出心律失常的检测结果。

荣耀手环5i搭载HUAWEI TruSleep睡眠检测技术，能够自动识别测试者的入睡时间和出睡时间，并判断测试者的睡眠状态（包括浅睡、深睡、REM快速眼动和清醒）。

在运动模式上，荣耀手环5i内置户外跑步、室内跑步、户外步行、户外骑行、室内单车、自由训练、室内步行、椭圆机、划船机9大运动模式，同时还支持洗手、淋雨、游泳时佩戴，防水等级达到了50M防水。

作为一款智能穿戴设备，荣耀手环5i具备移动支付、遥控拍照，手环找手机等多样化功能，可以辅助用户日常处理各类事项，如支持支付宝离线支付、音乐播放控制功能等等。

