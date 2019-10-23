哈勃望远镜拍下“星系摔跤”：二者因相距太近而撕扯

北京时间10月23日消息，据国外媒体报道，NASA的哈勃望远镜近日拍下了极其壮观的一幕：一个星系由于太过靠近它的“近邻”，整个星系被撕扯得分崩离析，如同发生了一场星系战争。在邻近星系的巨大引力作用下，该螺旋星系绵延数十亿英里的旋臂被拉扯得变了形，其中的恒星也纷纷爆炸，发出耀眼的光芒。

▲NASA的哈勃望远镜拍下了螺旋星系NGC 7714被近邻NGC 7715撕扯的情景。

▲螺旋星系的旋臂（图中显示为蓝色）已经被拉扯得变了形，星系中央的恒星也大量爆炸。

该星系名为NGC 7714，1830年由约翰·赫歇尔（John Herschel）发现。它距离地球约1亿光年，从宇宙尺度来看，算是我们的近邻了。该星系与邻近星系NGC 7715之间有一些“摩擦”。

▲图为业余天文摄影师鲁迪和他的望远镜

退休牧师鲁迪·波尔（Rudy Pohl）在哈勃望远镜拍摄原片的基础上，给照片精心做了上色处理，为其赋予了丰富的色彩。这项耗时16小时的工作为这位业余天文摄影师赢得了短短6个月内第二次被选为NASA“每日星象图”的荣誉。

现年69岁的鲁迪表示：“这是我编辑过的最美的图片之一。它展现了太空所含元素的引力。图中这些物质的移动速度高达每小时数十万英里，但哪怕我们盯着它们看上几十年，也几乎看不出任何移动的痕迹。宇宙就是这么广阔无垠。”

▲哈勃望远镜拍下了彗星Borisov最清晰的一张照片，这是已知第二颗造访太阳系的星际彗星

这两个星系大约在1亿至2亿年前开始相互纠缠、逐渐改变对方的形状。渐渐地，它们之间出现了一座由恒星构成的“桥”，包括一个环和两条长长的“尾巴”。这座“桥”就像一根管道，将较小星系的物质源源不断地送往较大的星系。有了这些材料补给，星系中央得以大量形成新的恒星，因而显得十分明亮。

今年早些时候，哈勃望远镜发布了由第三代广域照相机拍摄的“笑脸星团”（官方名称为SDSS J0952+3434）的最新照片。

除了鲁迪之外，全世界还有成千上万的天文爱好者，利用哈勃望远镜资料库网站上的公开数据制作全新的宇宙图像。鲁迪指出，NASA会使用红光滤镜一连拍摄数小时，再用绿色和蓝色滤镜拍摄同样的画面。这样拍出的原始图片颗粒感很重，而且很模糊。所以鲁迪等人会用不同色调的红色、蓝色和绿色给图片着色，使其尽可能接近真实色彩。

▲NASA指出，这张“微笑的嘴”是光线效果产生的

鲁迪曾是一名野生动物摄影师，但四年前患病后不得不卖掉自己的照相机，自此之后才开始对深空产生兴趣。他表示，如果无法亲自拍摄太空照片的话，制作这些图片也是参与太空摄影的好方法。许多人住在光污染很重的城市里，无法拍摄太空照片，因此给哈勃望远镜拍摄的照片着色不失为一种很棒的替代方案。

这张图片由哈勃望远镜拍摄的7500张照片组合而成，被科学家称为“最大、最全面的宇宙史书”

鲁迪和妻子四十年前成为了牧师，后来他不再担任宗教职务，但仍持有坚定的宗教和科学信仰，这使他能够以“极为独特”的视角看待太空。他表示：“我坚定地相信进化论和各种科学理论。但我同时也是一名牧师，相信有造物主的存在。像我这样的人还有很多。NASA就有许多工作人员既是顶尖的飞行科学家、又是虔诚的基督徒。”