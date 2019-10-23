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深圳厂商推7英寸迷你Windows 10变形笔记本电脑

2019-10-23 8:35:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月23日消息 中国深圳PC制造商Pretech最近推出了一款迷你变形笔记本电脑，该笔记本电脑借鉴了GPD Pocket和One Mix Yoga系列设备的设计语言。

Pretech F700Mi Mini是一款小巧的无风扇笔记本电脑，配有7英寸触摸屏显示屏，搭载360度铰链并支持手写笔输入。与其他大多数小型笔记本电脑不同，F700Mi Mini在屏幕边框中内置了一个摄像头。

作为一款迷你笔记本电脑，它的配置则比较平庸，搭载Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail处理器，该芯片发布于2016年。其他配置包括支持4GB或8GB RAM，以及32GB，64GB或128GB eMMC存储，预装Windows 10系统。

Pretech F700Mi Mini具有7英寸1920 x 1200像素的显示屏，外观非常漂亮，带有立体声前置扬声器，在电源按钮中可选搭载指纹传感器，并提供各种端口，包括USB-C，USB 3.0 A型，micro HDMI，microSD和3.5mm音频插孔。电脑采用金属框架，重约1斤。

Pretech表示，该电脑甚至可以支持可选的4G LTE模块。

像其它7英寸微型笔记本电脑一样，Pretech F700Mi Mini没有足够的空间容纳触摸板，因此在键盘下方有一个小型光学触摸传感器和两个左右键单击按钮，该设备的售价和上市时间暂未公布。

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关键词：笔记本电脑

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