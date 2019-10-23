索尼Xperia 8手机跑分曝光，低于其他骁龙630的索尼Xperia手机

IT之家10月23日消息 据sumahoinfo报道，索尼Xperia 8手机现身Geekbench跑分网站，低于其他配备高通骁龙630处理器的索尼Xperia手机。

网站信息显示，索尼Xperia 8手机型号为“Sony 902SO”，单核得分为169，多核得分为887。

数据显示，索尼Xperia Ace和索尼Xperia 10也搭载高通骁龙630处理器，在Geekbench跑分网站的多核得分都超过了1000分。sumahoinfo称，换句话说，索尼Xperia 8的基准分数比其他配备高通骁龙630处理器的的索尼Xperia手机低了大约10%。

据了解，索尼Xperia 8手机尺寸为158×69×8.1mm，手机重量约为170g，采用黑色、白色、橘色和青色四种配色。屏幕尺寸为6英寸21:9宽高比的“带鱼屏”，分辨率为2520×1080。

此外，搭载高通骁龙630处理器，4GB内存和64GB内部存储空间（最高可扩展为512GB），电池容量为2760mAh。摄像方面，采用后置横向排列双摄，为1200万像素+ 800万像素组合；前置摄像头为800万像素。

最后，sumahoinfo认为，索尼Xperia 8的销量可能会超过索尼Xperia 5。