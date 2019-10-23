内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

索尼Xperia 8手机跑分曝光，低于其他骁龙630的索尼Xperia手机

2019-10-23 10:53:12来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月23日消息 据sumahoinfo报道，索尼Xperia 8手机现身Geekbench跑分网站，低于其他配备高通骁龙630处理器的索尼Xperia手机。

网站信息显示，索尼Xperia 8手机型号为“Sony 902SO”，单核得分为169，多核得分为887。

数据显示，索尼Xperia Ace和索尼Xperia 10也搭载高通骁龙630处理器，在Geekbench跑分网站的多核得分都超过了1000分。sumahoinfo称，换句话说，索尼Xperia 8的基准分数比其他配备高通骁龙630处理器的的索尼Xperia手机低了大约10%。

据了解，索尼Xperia 8手机尺寸为158×69×8.1mm，手机重量约为170g，采用黑色、白色、橘色和青色四种配色。屏幕尺寸为6英寸21:9宽高比的“带鱼屏”，分辨率为2520×1080。

此外，搭载高通骁龙630处理器，4GB内存和64GB内部存储空间（最高可扩展为512GB），电池容量为2760mAh。摄像方面，采用后置横向排列双摄，为1200万像素+ 800万像素组合；前置摄像头为800万像素。

最后，sumahoinfo认为，索尼Xperia 8的销量可能会超过索尼Xperia 5。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼Xperia 8

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有