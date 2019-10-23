百度网盘正式上线单次/单日下载加速服务：闲时1.9元/忙时2.9元加速5分钟

IT之家10月23日消息 今日，百度网盘官方宣布，单次/单日下载加速服务正式上线，PC/手机端均可使用。

百度网盘表示，偶尔在百度网盘下载文件的用户，有加速下载的需要时，便可购买百度网盘单次/单日下载加速服务。

目前百度网盘单次/单日下载加速服务价格为：加速5分钟闲时需要1.9元（每天0:00-20:00），忙时（每天20:00-24:00）则需要2.9元；加速24小时需要5.9元。需要注意的是，百度网盘指出，该定价为限时优惠价格。