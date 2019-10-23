魅族声波电动牙刷发布：299元

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IT之家10月23日消息 魅族刚刚发布了魅族声波电动牙刷，售价299元。
魅族声波电动牙刷采用新一代振动电机，提供32000次/分钟超强震动，四种清洁模式深度清洁牙齿；独家智能压感防飞溅，解决牙刷在外飞溅尴尬；进口杜邦刷毛，材质更健康；刷毛磨圆率远高于国标，减少对牙龈牙釉质刺激；30秒分区提醒、30天超长续航、360°无线快充；IPX7级全身防水、全身防霉抗菌。
魅族声波电动牙刷售价299元，10月23日开启预售，10月28日正式开售，刷头替换装59元。
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