16999元，华为Mate X 5G折叠屏正式发布：超感光4000万徕卡四摄镜头

IT之家10月23日消息 华为在今天下午14:30举行华为5G终端与全场景新品发布会，本次发布会活动的主角是华为Mate 30/Pro 5G、华为Mate X 5G折叠屏手机。现场华为公布华为Mate X 5G手机国行售价16999元，8GB+512GB存储，将在11月15日上午10点08分开始，华为商城限量销售。另外首次保外维修屏幕享受5折优惠，提供2699元碎屏宝供消费者选购。

华为宣布，截止10月22日，华为2019年手机发货已经超过两亿台。在日前的第三季度业绩中，华为透露，华为智能手机业务前三季度发货量超过1.85亿台，同比增长26%。而不到一个月，这个数字已经超过2亿台。

华为Mate X采用柔性折叠屏，使用鹰翼式外折方案，展开时可达8英寸；轻轻翻折，又能成为可单手掌控的6.6英寸屏幕，另一块屏幕尺寸则为6.38寸，机身单边厚度仅为5.4mm。

核心配置上，华为Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980（后续批次已升级至麒麟990 5G），支持55W超级快充，30分钟充电85%；内置4500mAh大电池，强劲续航一整天；配备双卡设计，分别支持4G和5G网络。

在相机配置方面，搭载4000万像素超感光摄像头（27mm）f/1.8，800万像素长焦镜头（80mm）f/2.4支持OIS光学防抖，1600万像素超广角镜头（17mm）f/2.2，3D深度感摄像头支持专业级虚化效果。Mate X的镜头支持ISO 204800超高感光度，支持45倍变焦范围（超广角-3倍光学-30倍数码），2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

在系统交互方面，智慧分屏和多任务交互能力，帮你轻松实现不同应用之间的协同互动。智慧分屏功能，可以在“平板状态”下的Mate X分屏使用不同应用，一边编辑邮件一边聊天，或者是一边阅读一边记笔记。图片/文字拖曳，一拖即达。