ARM正式推出Mali-G57 GPU

IT之家10月23日消息 芯片设计商ARM包揽了当今几乎所有Android智能手机中的CPU和GPU设计，该公司今天刚刚发布了一些针对中端设备的新设计。

其中最重要的是Mali-G57 GPU，这是首个基于该公司新的Valhall架构的中端GPU，这种新架构也为Mali-G77旗舰GPU所采用。ARM声称，Mali-G57的“性能密度”比其先前的中端图形芯片Mali-G52 GPU高1.3倍。与早期的GPU相比，它的能源效率也提高了1.3倍。在VR中支持集中式渲染，并且机器学习性能提高60%。

此外，ARM还表示，Mali-G57的“纹理性能”是上代GPU的两倍。ARM补充说，新GPU还能够处理HDR图形，基于物理的渲染和体积效果。换句话说，其游戏性能非常出色。

ARM还发布了两款新的NPU，分别为中档Ethos-N57和低端Ethos-N37。Arm声称与“许多其他NPU”相比，性能提高了200%以上，尽管这可能取决于特定的工作量和其他因素。这些新的NPU经过优化，可实现超分辨率，目标检测，图像分类和语音翻译。

最后，ARM还发布了Mali-D37 DPU，为中档产品带来高端功能，基于在Mali-D71中首次引入的“Komeda”架构，新的DPU瞄准2K和FHD的分辨率，并承诺在16nm上仅占用<1mm²。