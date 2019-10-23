华为Mate X 5G搭载智慧分屏和多任务交互能力

IT之家10月23日消息 华为在今天下午14:30举行华为5G终端与全场景新品发布会，本次发布会活动的主角是华为Mate 30/Pro 5G、华为Mate X 5G折叠屏手机。现场华为公布华为Mate X 5G手机国行售价16999元，8GB+512GB存储，将在11月15日上午10点08分开始，华为商城限量销售。另外首次保外维修屏幕享受5折优惠，提供2699元碎屏宝供消费者选购。

华为Mate X 5G采用鹰翼式折叠屏零开孔、零挖槽，官方称可以带来浑然一体的广阔视野。折叠态（正面）屏幕比例为19.5: 9，分辨率为2480x1148，采用6.6英寸屏幕；折叠态（反面）屏幕比例为25: 9，分辨率为2480x892，采用6.38英寸屏幕；展开态为8英寸，屏幕比例为8:7.1，分辨率为2480x2200。

此外，华为Mate X 5G同时支持SA和NSA两种组网方式，支持5G+4G双卡双待。

核心配置上，华为Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980，支持55W超级快充，30分钟充电85%；内置4500mAh大电池，强劲续航一整天；配备双卡设计，分别支持4G和5G网络。

在相机配置方面，搭载4000万像素超感光摄像头（27mm）f/1.8，800万像素长焦镜头（80mm）f/2.4支持OIS光学防抖，1600万像素超广角镜头（17mm）f/2.2，3D深度感摄像头支持专业级虚化效果。Mate X的镜头支持ISO 204800超高感光度，支持45倍变焦范围（超广角-3倍光学-30倍数码），2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

在系统交互方面，智慧分屏和多任务交互能力，帮你轻松实现不同应用之间的协同互动。智慧分屏功能，可以在“平板状态”下的Mate X分屏使用不同应用，一边编辑邮件一边聊天，或者是一边阅读一边记笔记。图片/文字拖曳，一拖即达。