石头扫地机器人T4固件大升级！又为你的钱包省了一笔钱

IT之家10月23日消息 提起扫地机器人，不得不提石头科技这个品牌，石头科技作为小米生态链企业，旗下拥有小米米家扫地机器人、石头扫地机器人等多款产品，凭借着不俗的性价比和产品质量，石头扫地机器人在扫地机器人市场算得上是有口皆碑。

近日，石头科技旗下的石头扫地机器人T4产品迎来了固件版本更新，本次更新加入了不少花钱才能“买”到的功能，比如支持自动识别房间并分区、清扫路径动态规划，按房间逐一清扫等等，建图算法、导航算法、清扫方式等等都进行了升级，功能上已经越来越丰富和强大。

通过软件升级，石头扫地机器人T4除了不支持拖地以外，在扫地功能上几乎已经和原售价2999元的石头扫地机器人T6扯平，性价比格外突出。

实际上，这并不是石头科技第一次为石头扫地机器人进行“硬核”升级，早在去年10月份，石头扫地机器人就免费迎来了“禁区/软件虚拟墙功能”，换句话说，用户无需在单独购买虚拟墙，简单通过软件升级就能实现“禁区”功能，对此网友也直呼“钱包又省了一笔钱”。

作为石头科技旗下的扫地机器人产品，石头扫地机器人T4拥有10大亮点，分别是LDS全局规划、两年质保、2000Pa大吸力、5200mAh大电量、划区清扫、支持双虚拟墙、创新半透明外观设计、3大降噪单元优化、易清理主刷以及可水洗滤网。

石头扫地机器人T4内置大功率风机和流线型风道，带来2000Pa强大吸力，配合浮动主刷，即使是地板缝隙中的灰尘也能轻松吸走。还优化了齿轮设计、电机振动并配备降噪空气筛，使石头扫地机器人T4工作时噪音更小。除此之外石头扫地机器人T4还拥有5200mAh大容量电池，工作续航时间能达到2.5小时，可清扫250平米房屋面积。

在语音控制方面，可以通过小爱同学切换清扫模式或询问电量，还可以通过天猫精灵语音控制石头扫地机器人T4。

石头扫地机器人T4更新日志如下：



●建图算法新升级：支持自动识别房间并分区

●导航算法新升级：清扫路径动态规划，按房间逐一清扫

●清扫方式新升级：支持手动选区清扫、定时选区清扫

●APP交互新升级：地图管理3.0，支持分区编辑、房间命名

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