辣品安卓/iOS版v3.73双11特别更新：好价爆料、预售专题

10月23日，辣品安卓/iOS版3.73版本更新，好价爆料功能、双11预售专题上线，省钱买好货，敬请体验。

一、全新功能：

- 爆好价：

“省钱买好货”，不仅要买的优惠，还要买的值；同时筛选大品牌等特质加权，高性价比才是标准。我们希望通过“爆好价”功能，让辣品成为大家交流“剁手”经验的平台，第一时间分享和获取有价值的促销信息，一起省钱！

现在“爆好价”功能暂处于公测期，我们会先行记录有贡献的爆料，待后续奖励政策上线后亦会进行补发；同时，也会邀请热心用户进入内部QQ群交流沟通奖励。

- 预售会场：

2019年天猫双11也已拉开大幕，整体预售期间，既可领取购物津贴，享受下定立减，淘礼金反馈，更可分享抽锦鲤；提前以优惠的价格锁定心意的商品。

二、辣品好不好，辣品是什么？

辣品，赚尽便宜！——火辣的商品，火辣的价格，辣品致力于提供海量优质品牌的商品的优惠券等大折扣，严选天猫品牌店或京东自营的大品牌的大优惠产品，省钱省到心颤！

辣品依然是全平台产品，现已经推出微信小程序、安卓版/Win10 UWP版（桌面和手机）/iPhone版/iPad版，以及Chrome核心浏览器（如旗鱼浏览器）的插件版本！

v3.73更新历史：

新增：功能 - 首页右上角增加「爆好价」功能

新增：功能 - 我页面增加我的爆料栏目

改进：界面 - 商品详情页添加评论列表

三、下载信息



• 辣品App：点击上图或点击这里下载（自动识别设备）。

• 辣品小程序：点此体验

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/Chrome插件/小程序

软媒App下载：http://m.ruanmei.com/

软媒 - 存在，创造价值。

期盼五星……



全新产品绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！