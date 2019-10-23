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等不及微软Surface Duo？LG G8X ThinQ双屏手机11月1日开售

2019-10-23 21:12:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月23日消息 双屏手机要来了，不过并非是微软的Surface Duo，这款Surface双屏手机要到2020年圣诞假期才会上市。如果你等不及，可以看看即将上市的LG G8X ThinQ双屏手机。

LG今天宣布，最新旗舰智能手机LG G8X ThinQ及其独特的LG Dual Screen配件将于11月1日在美国上市。LG G8X ThinQ智能手机具有你期望的2019年旗舰产品的所有规格，包括搭载骁龙855处理器，6GB内存和128GB存储。双屏配件是你在其他任何智能手机上都找不到的主要亮点。

LG G8X ThinQ Dual Screen允许消费者使用两个显示屏一次完成更多操作。与明年面世的微软Surface Duo设备一样，LG G8X ThinQ Dual Screen使消费者能够以全新的方式与移动设备进行交互。

LG G8X ThinQ上的360度Freestop铰链允许消费者将设备锁定为任何角度，使其可以实际用作120度的游戏控制器，140度的微型笔记本电脑，180度的平板电脑，270度的支架或帐篷，或以360度翻转接听电话。

LG G8X ThinQ Dual Screen和微软Surface Duo之间只有一个主要区别。LG Dual Screen还具有保护盖显示屏，一目了然地提供通知、日期、时间和电池续航等基本信息。

LG G8X ThinQ双屏手机将可从亚马逊、AT&T和Sprint获得。带双屏功能的LG G8X ThinQ解锁版售价为699.99美元（约合人民币4956元）。

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关键词：LG G8X ThinQLG

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