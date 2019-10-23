支付宝：警惕冒用“支付宝”、“花呗”名义推广的非法网贷

IT之家10月23日消息 支付宝官方刚刚发声明提醒消费者，要警惕非法网贷，尤其是一些非法网贷冒用支付宝平台的名义进行推广，从而危害社会。支付宝强调，对于非法网贷这一行为绝不手软，将加大识别精度，联手司法机关共同打击。

以下为支付宝官方声明全文：

不管非法网贷怎么变，全力打击绝不会变!

严厉抵制非法网贷一直是支付宝一贯的原则。早在两年前的2017年，支付宝就明确要求消费金融类生活号上入驻商家的年化综合费率不能超过24%，对不符合这一要求的生活号终止合作。伴随着今年「3.15」晚会的曝光，非法网贷公司的危害开始为社会大众认知，并逐渐消失在公众视野。

但是近期，我们发现一些非法网贷公司悄悄转入地下，开始伪装和变形，甚至冒用支付宝平台的名义开始推广。对此，我们再次重申，对于这一行为绝不手软。并且，我们已经加大识别精度，将联手司法机关共同打击。

在此，我们提醒广大消费者注意以下两种行为，并擦亮眼睛，谨防上当：

有一些非法网贷公司，为推广自己的业务，冒用「支付宝」「花呗」等蚂蚁金服旗下品牌在一些网络平台做广告，博取用户信任。这种行为侵犯了我们的合法权益，也严重误导了公众。我们正将这些公司告上法庭，要求其停止侵权行为并赔偿，目前法院已立案。

还有一些非法网贷公司，假冒成租赁公司开通小程序，以租赁手机等名义开展业务，而实际上所谓的「手机」却是发给用户的高利贷。过去几个月我们已经清理了平台上三十多家违规商户，并进一步提高了租赁行业商户的准入门槛，对申请商户的资金、规模、资质都作了严格要求，同时在这一行业的入驻制度上采取从严邀请。我们正在配合公安机关对这种违规行为进行重点打击，发现一家清理一家。

支付宝一直对非法网贷说不，这是我们不会改变的态度。同时我们也欢迎大家给我们留言爆料，与大家一起创造一个更好的平台与空间!