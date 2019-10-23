中兴、深度等联合推出UOS统一操作系统：开源，支持龙芯、华为海思等CPU

IT之家10月23日消息 近期，国内UOS统一操作系统官网上线，并发布了UOS对外测试和开放计划。

根据介绍，统一操作系统筹备组是由多家国内操作系统核心企业自愿发起，成员包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点。各方在2019年5月签署了《合作协议》并建立了筹备组。

2019年7月，筹备组联合技术研发团队正式成立，并在武汉、南京、北京等地组织了数百人的研发团队开始研发工作。

根据统一操作系统筹备组的工作安排，UOS统一操作系统计划在2019年内，按照如下路线图进行发布和建设开放源码社区。

UOS将采用开源共创社区研发模式，鼓励上下游产业链厂商和技术人员参与研发工作贡献代码，共同打造符合行业用户需求的安全、易用、稳定的操作系统产品。

统一

实现在不同CPU平台上统一发布渠道、统一应用商店、统一交互体验、统一内核版本、统一文档和开发接口。

处理器

进一步完善对龙芯、申威、飞腾、海思、兆芯、海光等国产处理器的支持和性能优化。

操作系统源代码

建设面向行业合作伙伴的开源协作开发平台和社区，面向行业核心伙伴开放操作系统源代码，并共同维护。

UOS（unity operating system)是统一操作系统的目前代号。具体时间计划如下：

10月15日

面向BIOS、CPU、整机和ODM厂商，发布龙芯、华为、飞腾、兆芯、海光五个平台的桌面和服务器UOS alpha测试版本。该版本主要功能和用户交互基本完成，存在比较明显的细节缺失和bug，但可以开展面向指定CPU型号的适配验证。

11月10日

发布Alpha2版本，增加对申威、海光架构版本的支持。Alpha2版本将面向安全厂商、应用厂商开发，用于进行底层安全检查；软件应用厂商可以开始基本适配测试。

11月30日

合并新的功能代码，并修复alpha版本发现的问题。发布beta版本，各软件厂商可以针对该版本进行正式适配。

12月15日

发布RC版本，代码冻结，进入正式版本发布前的bug修复阶段。

12月31日

如基于RC版本的修复版本通过质量测试，则发布FINAL正式版本。