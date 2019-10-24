当当网俞渝微信朋友圈开撕李国庆：我要抓破你的脸，撒谎！

IT之家10月24日消息 昨天夜间今天凌晨，当当网董事长兼CEO俞渝在李国庆朋友圈下回复手撕李国庆，俞渝称李国庆从家中拿走1.3亿现金，并非净身出户。并指出李国庆联合公关操纵媒体，每件事都在撒谎。

俞渝表示，“雍正王朝”、“踢出管理层”、股份被“欺骗”、逼宫、赶走副总，除了“逼宫”这半件事，每件事你都撒谎。

我跟你看雍正王朝?那是20年前!我回北京的第一个公寓，我记得客厅电视、沙发的位置。你大嘴一张，就成了我现在的一串阴谋?

俞渝在朋友圈中称，李国庆很少顾及家里事物，“孩子肺炎住院两个星期，我、我侄子、秘书、司机、保姆轮流陪床，我白天正常上班，你‘李总’知道儿科病房在几层吗？

俞渝质问李国庆，你同性恋傍家马铭泽吧?还是你们多人厮混的林昭?小骗子马铭泽，大庆油田的混混，三里屯的公寓怎么买的?他妈妈一个普通油田职员，海南的房产怎么来的?你给家里买过一桶矿泉水吗?孩子上学期的学费多少?

俞渝还爆料称，“你哥吸毒、嫖娼，从我们结婚到现在，六进六出监狱。每次进监狱，我就松口气，我不用接电话、丰台、广州去捞人，最后一次判15年，我松了口大气”。

俞渝在李国庆朋友圈下回复内容

李国庆朋友圈：我摔杯子视频被发出后，引发关注。谢谢众多老友问候，谢谢不认识的关注者给我 微博头条号私信，我第一次一一回复。可以跟大家分享的是从去年1月15日分居至今已经2个月，21个月中我也从痛苦走向阳光，孕育出“早晚读书”这个长成长的宝宝。创业的激情和成就感是能点燃我斗志的，是能让我忘却一切的，感谢你们每个支持早晚读书的人，感谢我净身出户(带走了一把茶壶)那一个月收留我的小朋友。希望你们每个人，每个家庭都温暖如初。

Peggy（俞渝）： 李国庆，我要抓破你的脸!

你净身出户?

你把家里的现金拿走一亿三!那里有我父母存款，你还钱!

一把茶壶?

家里的锅碗瓢盆被你砸了多少?你有次碰家之后，我报警，你跑了。警察说，我没有明显伤痕，什么都做不了。

我问警察，你们能下令不让他接近我吗?警察说，这不是美国，不行。那一刻，我知道法律不能保护我!

好心的小朋友收留你?

你同性恋傍家马铭泽吧?还是你们多人厮混的林昭?小骗子马铭泽，大庆油田的混混，三里屯的公寓怎么买的?他妈妈一个普通油田职员，海南的房产怎么来的?你给家里买过一桶矿泉水吗?孩子上学期的学费多少?

赵YQ、王纹身、费点心、莫洗钱、王咨询、杨司令、顾部长、段司长，带着这些混混，

“早晚读书”这个宝宝?你李国庆1%的股份，干嘛哪?你给了崔XX 187万，他公司股东怎么没你?

你和你的MK、GH“公关大牛们”，知道怎么操纵媒体。

不讲事实、讲故事。九分假、一份真，声情并茂上热搜

“雍正王朝”、“踢出管理层”、股份被“欺骗”、逼宫、赶走副总，除了“這宫”这半件事，每件事你都撒谎。

我跟你看雍正王朝?那是20年前!我回北京的第一个公寓，我记得客厅电视、沙发的位置。你大嘴一张，就成了我现在的一串阴谋?

告诉你的MK，别在简历上把薪水翻倍、北京、上海滩招摇撞骗。

认识你到结婚，3个月，结婚到怀孕，3个月，孩子一岁多创业，ABC三轮融资，对赌，美国上市一个月，你闹腾大魔女。办公室去三号航站楼的车上，我哭了一路，到了上海酒店，还在哭。洗完脸，我抱着一堆样品，咬牙去酒店行政层、开百货品类的记者会。

我无地自容，孩子的爸爸怎么能网上骂脏话?股价一天跌这么多，集体诉讼怎么办?我到现在不上微博，微博兴起的时候，你骂得正欢，新浪科技第一条是乔布斯，第二条是你骂街，我不上微博、少受刺激。

直到你滚出家，我最定神的时候，是在飞机

上，围巾盖住脸，安静地哭，好好哭一次，我又挺一段。

上市五年，我每次季报会都参加，别的公司CFO主导，我这个董事长全勤。你几次威胁要“冲击季报会”，董事会通过的、公司要给的下季度预测太低，“诋毁”你的经营功劳。

哪个公司发布季报，要留保安防冲击?15年市场差，公司私有化，一年多，你就关心公关稿对你什么“说法”?没及时回答，我吃晚饭，你把整张饭桌掀在我身上。

22:01 Peggy（俞渝）： 我哭着坚持做完私有化，避免当当像聚美、唯品一样持续跌。

捧杯一地碎渣，这20多年，我踩了多少碎渣?有多少次，我想走开。我走开两次，只能回来。哪怕回纽约从头开始，我也不想担惊受怕委屈着。但我没选项，我有打不完的仪。

A轮融资、做业务、B轮融资、做业务、C轮融资、上市、抵御电商价格战

四个老人送走三个、每个都是频繁进出医院，孩子有多种过敏，医院从护士到主任，都认识这个“懂事”的孩子，摔在铁丝网上，自己让保姆带去儿研所打了破伤风，晚上回家再告诉爸妈。我出国给大夫们当驼夫，主任医师庞奶奶，为了谢我，几次来家里给孩子出诊。孩子肺炎住院两个星期，我、我侄子、秘书、司机、保姆轮流陪床，我白天正常上班，你“李总”知道儿科病房在几层吗?幼儿园、小升初、中考、上大学、你管过什么?

我没给你洗过几次袜子，每次搬家，你过一张纸吗?我跟公司搬合一样，写计划、分类、贴标签、按类装箱、有目录，一天之内全部复原，你到家的时候，茶壶都在熟悉的位置。

我没给你洗袜子?我给你家的活儿有多少?有些，是做媳妇的义务，有些，真让我害臊。除了委屈自己，我干过的违心事儿不多，答应给你妈写悼词，最窝心

你忙着遗体告别仪式，大校、司长、团长来不来，让我写悼词，我写了。之后几年你去扫墓，我只想在景仰园的墓碑上，写个黑色条幅:孩子生了要养育，6个孩子一窝糟，你们干嘛去了?

你的驴脑袋想过吗?从安排父母去美国、加拿大旅行四十多天到试轮椅，只要你高兴、不甩脸，我为你爹娘我干了多少活儿，为什么他们两个人的遗体告别，我都不去?我痛恨他们把你们六个混球养成这个德性!!!!!

你哥，吸毒、嫖娼，从我们结婚到现在，六进六出监狱。每次进监狱，我就松口气，我不用接电话、丰台、广州去捞人，最后一次判15年，我送了口大气。