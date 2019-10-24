《荒野大镖客2》Epic平台预购开启，国区定价247元

IT之家10月24日消息 10月初，R星宣布《荒野大镖客2》11月5日登陆PC，首选是在自家平台开启预售，从10月23日开始，PC版《荒野大镖客2》也可以在Epic Games store、Greenman Gaming、the Humble store、GameStop和其他数字零售商处预订。今年12月将在Steam上发售。

现在，Epic商城已经开启了《荒野大镖客2》的预购，国区定价247元。

游戏介绍：

美国，1899 年。当警察开始打击残余亡命徒的帮派时，蛮荒的西部时代迎来了最后的黄昏。不愿投降或是屈服的人，只有死路一条。亚瑟·摩根和范德林德帮众在黑水镇的一次抢劫行动遭遇了始料不及的意外，他们不得不逃离这个西部小镇。联邦侦探和全国顶尖的赏金猎人在他们的身后穷追不舍，亚瑟一行人必须在广袤蛮荒的美国腹地上四处劫掠、挣扎求生。而帮派内部的矛盾分化日渐加深，摆在亚瑟面前的将是他无法避免的抉择：究竟是选择自己的理想，还是选择效忠于抚养了自己的帮派。

推荐配置要求：

处理器：Intel(R) Core(TM) i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500x

内存：12 GB

显卡：Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

存储空间：150 GB

Epic商城链接：点此访问