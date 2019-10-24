网友评俞渝开撕李国庆：编剧都编不出来的精彩瓜

10月24日凌晨消息，李国庆妻子俞渝在李国庆朋友圈下回复手撕李国庆，俞渝称李国庆从家中拿走1.3亿现金，并非净身出户。并指出李国庆联合公关操纵媒体，每件事都在撒谎。对此李国庆也在微博回应称，俞渝对其私生活做出诽谤和诬蔑。

网友对该事件是如何看待该事件的呢？有些网友抱着吃瓜的心态：

@呆当兔second：中国版Why woman kill，编剧都编不出来的精彩瓜

@山见水丰：卧槽，这本剧本的点也太多了

有些网友力挺俞渝：

@八号半风球：不知道多少真多少假，单看俞渝说的内容，感觉她真是个贤惠的妻子啊…事业家庭上帮了多少忙

@工科转去学文科的理科生：内外兼顾的女性，还要被抓着没洗过袜子这一点不放，我也是服气了

也有网友支持李国庆：

@Eder-灿阳：无论怎么说，被自己老婆赶出公司，抢了股权，还能忍这么久，很不容易。。。忍解决不了问题，支持站出来，哪怕撕破脸。

@lo流风回雪ol：豪言壮语掩饰不了男人的无奈与失败，字里行间流露出女人对金钱的崇拜

更有网友感叹二人的婚姻：

@章鱼海绵榨：夫妻闹到这个份上，真是没啥意思了

@柯南爱吃鱼：夫妻做到这个份上也是悲哀

@only噢哦：两个人分开后，不要相互诋毁对方，即使他千般不好万般辜负，毕竟曾经是你真心爱过的人。情出自愿、试过无悔、不负遇见、不谈亏欠。

《李国庆和俞渝开撕，曾经的创业夫妻档正式决裂》