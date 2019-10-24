第6代Apple Watch将更换组装工厂，富士康接单

关注电子产业链的媒体DigiTimes报道称，富士康和仁宝电子已获得组装2020年型号Apple Watch的订单，按苹果之前的命名方案，明年的新手表将是Apple Watch Series 6。另外，立讯精密可能会接受旧款Apple Watch的订单。

图为Apple Watch Series 5

业内消息人士称，仁宝电子和富士康科技集团（鸿海工业）已获得2020系列Apple Watch的订单，而总部位于中国的立讯精密可能会订购旧版Apple Watch设备。

自2015年以来，广达电脑一直是Apple Watch的主要组装制造商。但由于“利润问题”，此前一直负责Apple Watch组装的广达可能会在2020年停止接单。

另一方面，涉及Apple Watch Series 6的传闻目前很少，我们还不知道它会长什么样子，但是据报道，苹果公司有一个生物医学工程师团队正在研究一种使用光学传感器监测血糖水平的方法，在以往检测血糖都是需要扎破皮肤获取血样。

另外关于硬件改动的还有屏幕，2020年的Apple Watch可能配备MicroLED显示屏，与当前的OLED屏幕型号相比，采用这种屏幕材质的Series 6型号可能更薄，屏幕更亮也更节能。

另外，睡眠监测功能也可能是未来Apple Watch上的一个重要更新，此前彭博社曾有报道，他们认为如果这功能研发顺利，会在2020年发布。现在看进展貌似还可以，苹果在本月初的App Store中意外地泄露了未发布的watchOS睡眠监测。

之前泄密的睡眠监测界面

苹果公司在9月刚刚发布了Series 5，其主要新功能包括屏幕始终显示，指南针功能，国际紧急电话自动适配，以及32GB的内部存储空间。按目前苹果的更新时间规律，Series 6可能会在2020年9月发布。