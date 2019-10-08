新截图显示，苹果仍对用户如何睡觉这件事感兴趣

外媒MacRumors的读者丹尼尔·马尔辛科夫斯基（Daniel Marcinkowski）发现了一款尚未发布的Apple Watch睡眠功能图。这意味着，苹果公司有可能给自己的智能手表添加睡眠监控功能。

在Apple Watch版本的闹钟应用程序中，有一张闹钟应用的截图，上面有“睡眠”标签和小字，上面写着“在睡眠应用中设置你的就寝和起床时间”。

目前，这张带有“睡眠”标签的功能图尚未出现在watchOS 6.0.1中或watchOS 6.1测试版系统中。但其实类似的功能在iPhone上早有，“时钟-就寝”选项卡就是做这个用的。

从iPhone上类似的功能来推断，苹果很可能为Apple Watch增添睡眠监控功能，在苹果的健康监测体系中，睡眠数据当然是不可或缺的。加入这个功能看起来并没什么技术难度，苹果此前迟迟没有让它出现的理由可能是使用体验的问题。

准确说，主要是睡觉戴表不舒服，以及Apple Watch续航时间这两个事还没完美解决。

后者有一些传闻可以解答：据MacRumors网站报道，Apple Watch用户将被建议至少有30%的电池寿命来戴着手表睡觉。

给Apple Watch增添睡眠监测功能的消息并非首次出现，此前彭博社（Bloomberg）的马克·古尔曼（Mark Gurman）曾经报道说，苹果正在Apple Watch上测试睡眠追踪功能。今年2月，他曾表示，如果测试成功，苹果计划在2020年前推出这一功能。再往前来看，苹果公司在2017年收购了iPhone睡眠监测配件Beddit。为了拿到用户睡觉的数据，他们已经蛰伏多年。