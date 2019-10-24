《彩虹六号：围攻》限时活动“怪医诅咒”公布

IT之家10月24日消息 今天，育碧公布了《彩虹六号：围攻》第四年度限时“惊悚”活动：“怪医诅咒”。这次活动将带来全新的游戏模式，并在以科学怪人主题重制的“主题乐园”地图中展开。

“怪医诅咒”活动介绍：

从今天起至11月6日，今年的万圣节活动将持续2周。在5V5“怪物狩猎捉迷藏”模式中，玩家将选择对抗黑暗或是拥抱黑暗。选择成为终结者：5名干员将挥舞着独特Sledge战术大锤作为武器，并可选择干员的特殊装备：Jackal的智能脚印分析头盔3型；Lion的EE1D动作侦测无人机；Pulse的心跳传感器。面对由干员Lesion、Frost、Kapkan、Smoke以及Ela扮演的5只怪物。怪物没有武器但可以使用陷阱以及该模式下的特殊能力：暗夜潜行，激活时可以进行短暂的隐身并提升移动速度。“怪物猎人”（进攻方）的胜利条件为消灭所有的怪物，而“怪物们”（防守方）则需要在当前回合中幸存下来。

“怪医诅咒”收藏系列也将为5名干员带来全新皮肤。Smoke、Kapkan、Frost、Lesion和Ela每位干员都有4件道具组成的套装，同样还有Doc和Bandit，共28件道具。此外，经典的2018年《彩虹六号：围攻》万圣节皮肤也将再度限时上架。

“怪医诅咒”活动还包括了全新的Ubisoft Club挑战，玩家只要游玩“怪医诅咒”地图时达成20次击杀即可活动28个道具包中的1个。而在“怪医诅咒”中赢下13个回合可再获得1个道具包。此外，在整个活动期间登录游戏的玩家可免费获得1个道具包。玩家也可使用300 R6点数或12500声望购买“怪医诅咒”包，第四年季票拥有者更可享受9折购买优惠。