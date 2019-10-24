世界语速最快女人测试Pixel 4实时转录功能

IT之家10月24日消息 谷歌Pixel 4上新增了一个非常有用的新谷歌应用，名为Recorder，它不仅可以录制音频，还可以实时转录音频。而且无需使用网络即可完成所有这些操作，完全都在本地进行。

为了测试Recorder应用实时转录功能的准确性，《华尔街日报》让Fran Capo（吉尼斯语速最快的女性世界纪录保持者）对其进行了测试，还有其它四个具有不同英语口音的人，另外《华尔街日报》还让法庭速记员Anita Trombetta跟Recorder比赛，Trombetta可在其速记器上每分钟输入260个单词。

结果显示，Recorder的表现跟法庭速记员不相上下。当然，当Fran Capo女士（每秒可说11个单词）以其最快语速说话时，Recorder几乎一个词也听不懂，实际上几乎没有人能听懂她在说什么，包括速记员。当Capo阅读准备好的资料时，Recorder的表现会更好一些，但会漏掉一些单词（但速记员也会漏掉一些单词）。

《华尔街日报》称，Pixel 4转录功能“令人印象深刻”，对于那些使用iOS或Android设备（而不是Pixel 4）的人，尽管在应用商店和Google Play商店中都可以买到类似的应用，但都比不上谷歌做的好。