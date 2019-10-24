990/1000元定金，华为Mate 30/Pro 5G版京东补货

IT之家10月24日消息 华为Mate 30 5G和华为Mate 30 Pro 5G现已开启预定，定金分别为990元与1000元，11月1日付尾款并陆续发货。京东部分颜色再补货：点此购买。

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华为Mate30系列5G版搭载华为首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G，整体性能与能效显著提升，大小三核NPU，达芬奇创新架构，AI算力全面提升；此外，麒麟990 5G同时支持SA及NSA 5G双模，适配国内三大运营商的5G/4G/3G/2G频段。

摄像方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。

其他方面，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro电池容量增至4500mAh，配备40W有线快充，27W无线快充等。

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